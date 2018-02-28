Немецкий эксперт: Москва не шевелится — плата за санкции России по карману

Москва никак не реагирует на призывы западных политиков ослабить антироссийские санкции, заявил в интервью Kurier эксперт Германского общества внешней политики Штефан Майстер. По его словам, для России цена санкционного вопроса не столь высока. Более того, штрафные меры Запада «помогли Путину стабилизировать его систему», подчеркнул немецкий политолог.
В обозримом будущем ни один европейский политик «не признает аннексию Крыма», заявил в интервью австрийской газете Kurier эксперт по России Германского общества внешней политики Штефан Майстер.
При этом несмотря на то что в Германии то и дело слышны призывы ослабить западные санкции против Москвы, «российская сторона никак на это не реагирует», подчеркнул немецкий эксперт по России.
«Почему, собственно, Путин должен это делать? Санкции помогли ему стабилизировать его систему в России и отвлечь внимание от слабых сторон экономики, — пояснил Майстер. — И, действительно, почему Россия должна шевелиться в этом вопросе, когда на Западе и так постоянно заявляют, что необходимо самим это делать? Для Москвы цена не столь высока, поскольку санкции оказывают скорее слабый эффект».
Что же касается противоречий между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами, то Москва и Вашингтон должны «срочно улучшить отношения», так как ситуация, в частности в Сирии, становится всё более опасной, констатировал эксперт Германского общества внешней политики.
По словам Штефана Майстера, из-за «внутриполитической блокады», в которой оказался президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, вести конструктивные двухсторонние переговоры стало «фактически невозможно».
«В настоящий момент я сильно сомневаюсь, что дело хоть немного сдвинется с места. А сделать это крайне необходимо — в том числе ради безопасности в Европе», — отметил немецкий эксперт по России.
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