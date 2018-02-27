Le Monde: Путин сделал из Сирии свою войну и теперь ищет из неё выход

Тот факт, что Россия поддержала резолюцию ООН по Сирии, может говорить о некотором изменении позиции Путина по этому конфликту, пишет Le Monde. Россия не только спасла Башара Асада и его режим в сложный момент, но и снижает напряжённость между другими региональными силами, задействованными в конфликте. Поэтому, учитывая вес Москвы, мяч теперь находится на её поле, считает редколлегия издания.

Что может сделать ООН с «адом на земле», как называют Восточную Гуту, задаются вопросом журналисты Le Monde в своей редакторской статье. Это район неподалёку от Дамаска, который ещё не контролируется войсками Башара Асада. На сегодняшний день наряду с Йеменом этот регион считается местом, где гуманитарная обстановка — худшая на планете.

Прежде всего, предлагают авторы статьи, ООН может принять резолюцию. Та резолюция, которая была принята 24 февраля, предписывает прекратить военные действия на всей сирийской территории сроком на один месяц, чтобы в регион могли попасть гуманитарные организации. Однако этот документ оказался в заложниках у тех уступок, на которые пришлось пойти, чтобы резолюцию приняли в Совбезе: исключения в перемирии предусмотрены для ударов по «Исламскому государству»*, «Аль-Каиде»**, «Фронту ан-Нусра»*** и прочим группировкам, с ними ассоциированным.

На утро понедельника, как сообщали корреспонденты издания, перемирие в полной мере не соблюдалось. Однако, по их словам, интенсивность авиабомбардировок снизилась и столкновения скорее происходили на земле.

«Мяч теперь на поле президента Владимира Путина», — пишет издание. Решение России не накладывать вето на новую резолюцию может свидетельствовать о желании Москвы разрешить этот семилетний конфликт. После того как в 2015 году Москва изменила ход войны в Сирии, она «упорно пытается найти выход из неё».

Россия спасла Асада, когда его режим разваливался, она защитила его от обвинений в использовании химического оружия, а также способствовала снижению напряжённости, которая возникла между Ираном и Израилем на сирийской земле. «Учитывая столь глубокую вовлечённость, президент Путин сделал из Сирии «свою» войну», — пишут журналисты.

И раз этот конфликт стал ареной противостояния больших и региональных держав, «глава Кремля больше не может рассчитывать на Соединённые Штаты, чтобы они помогли ему вести переговоры: президент Трамп вне зоны доступа». И именно в этот момент Франция и Германия пытаются оказать влияние на ситуацию, а министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан едет в Москву. «Удачи, господин министр», — пишет Le Monde.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.