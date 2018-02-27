FT: в геополитических баталиях XXI века всё решит «не внешняя сила, а внутренняя стойкость»

Одним из основных факторов в противостоянии главных игроков мировой геополитики в нынешнем столетии является то обстоятельство, что все они — включая США, Китай и Россию — сталкиваются с серьёзными внутренними проблемами, пишет обозреватель FT Гидеон Рахман. По мысли журналиста, именно способность отвечать на подобные вызовы и определит в конечном счёте, кто станет победителем в противостоянии «нездоровых государственных формаций».

Решение Владимира Путина «дать отмашку на проведение тайной кампании по дестабилизации президентских выборов в США» на Западе воспринимают как «рискованное, если не сказать чудаковатое», пишет колумнист Financial Times Гидеон Рахман. Тем не менее, как полагает Рахман, если на ситуацию посмотреть «через призму российской истории», то мысль о том, что политическую систему противника можно разрушить при помощи операции разведслужб отнюдь не покажется чем-то из ряда вон — ведь «в рождении Советского Союза, которому когда-то верой и правдой служил господин Путин, роль повивальной бабки исполнила как раз такая операция».

Как напоминает читателям журналист, во время Первой мировой войны немецкие власти поспособствовали возвращению лидера большевиков Владимира Ленина из эмиграции на родину, поскольку знали, что он выступал за мир между Германией и Россией, и надеялись «дестабилизировать царистский режим и выбить Россию из войны» — что им «блестяще удалось».

С тех пор минуло столетие, но Владимир Путин, решив поддержать Дональда Трампа на выборах, руководствовался во многом теми же мотивами, что когда-то и немцы: российскому лидеру решительно не нравились санкции, наложенные на его страну в связи с «аннексией» Крыма в 2014 году, а курс на подобные меры он связывал с соперницей Трампа Хиллари Клинтон и при этом знал, что Трамп выступает за сближение с Россией, рассуждает Рахман. Между тем, по мнению журналиста, российскому президенту следовало бы извлечь ещё один, более глобальный урок из истории, но обратившись на сей раз не к рождению Советского Союза, а к его гибели.

«На протяжении холодной войны Советский блок и Запад готовились к военному столкновению — какому-нибудь кульминационному танковому сражению на равнинах Центральной Европы, а может, даже и к катастрофическому обмену ядерными ударами, — поясняет колумнист FT. — Вот только в конечном счёте победители и проигравшие определились практически без единого выстрела. Советская система развалилась изнутри. Главной переменной в этом уравнении стала не военная сила какой-либо из сторон, а их внутренняя стойкость».

По мысли Рахмана, в сражении за влияние и власть между США и Россией, а также Китаем и Евросоюзом в XXI веке определяющим фактором также будет не «внешняя сила», а та самая внутренняя стойкость. Меж тем, хотя до недавних пор казалось, что в таком соперничестве Соединённые Штаты могут спокойно рассчитывать на победу — ведь «главное преимущество Запада, по идее, заключается в порождаемых демократией законности и стабильности», а также в превосходящих экономических показателях», — в эпоху Трампа мысль о том, что американский уклад «по своему существу более стабилен», чем его противники, воспринимать как должное уже нельзя, убеждён журналист. Как подчёркивает Рахман, ненависть представителей различных политических лагерей внутри США достигла такого накала, что даже вполне уважаемые американские издания уже позволяют себе публиковать материалы о том, насколько вероятна новая гражданская война в стране.

Отвечая на обвинения в том, что российская информационная кампания была намеренной попыткой ещё сильнее углубить этот внутриамериканский раскол, россияне — в те моменты, когда они не ограничиваются «обыкновенными опровержениями», — выдвигают два аргумента: во-первых, «утверждают, что Россия просто даёт адекватный ответ на предпринимаемые США не одно десятилетие попытки дестабилизировать иностранные правительства, которые им не нравятся», а во-вторых, «отмечают, что раз по американской демократии смогла нанести серьёзный удар российская операция, бюджет которой, по некоторым данным, не превышал 1,25 миллиона долларов в месяц, эта демократия, должно быть, пребывает в ужасном состоянии», продолжает автор материала. Как полагает Рахман, оба эти аргумента отчасти правдивы — ведь, учитывая тот факт, что демократическая система США за относительно недавнее время дважды вывела в президенты человека, получившего меньшее количество голосов граждан (так было в 2000-м и в 2016 году), становится очевидно, что она вряд ли пребывает в «добром здравии».

Однако здесь важно помнить об ещё одном уроке холодной войны, а именно — о том, что, в отличие от «открытой Америки, проблемы которой были у всех на виду», «тщательно контролируемый» советский строй мог только убеждать «доверчивых чужаков в том, что он является образцом экономического и технического прогресса», в результате чего у руководителей СССР возникала «склонность преувеличивать слабость Запада и не замечать прогнивший характер советского уклада», пишет автор. Вероятно, подобное происходит и сегодня: хотя системный кризис Америки при Трампе и виден невооружённым глазом, внутренние изъяны её противников могут быть ещё серьёзнее — просто их сложнее заметить, констатирует Рахман.

Как отмечает колумнист FT, это особенно касается Китая, который ныне выглядит «гораздо более вероятным противником для США, чем Россия»: современный Китай «демонстрирует миру солидный фасад», но при этом мастерски умеет «подавлять обсуждение угрожающих ему внутренних проблем»: от региональных конфликтов до недостатков его финансовой системы, а вести о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, по-видимому, намеревается оставаться у власти на неопределённый срок, говорят об опасности «превращения однопартийной системы в систему одного лидера», что в прошлом не слишком пошло на пользу стране.

В свою очередь, Владимир Путин также планирует оставаться у власти и без сомнения победит на «управляемых государством выборах», которые состоятся в следующем месяце, однако его усилия по возвращению России статуса мировой державы, «скорее всего, будут подорваны тем же недостатком, который помешал Советскому Союзу, — слишком слабой и малоэффективной экономикой, не способной обеспечить мировые амбиции Москвы», предупреждает журналист. При этом и Россия, и Китай в долгосрочной перспективе будут вынуждены столкнуться с демографическими проблемами, отмечается в статье.

«Господин Путин понимает, что у России имеются опасные внутренние изъяны, но он также видит, что у США есть собственные внутренние проблемы, — подытоживает свой материал Рахман. — По этой причине он взял на вооружение стратегию, которую отдельные аналитики называют «последний уцелевший». Её мрачная цель заключается в том, чтобы давить на слабые места Запада, пока недостатки самой России не задавили господина Путина».