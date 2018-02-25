Focus: немецкий хоккеист объяснил проигрыш «толчком в спину»

Германия не смогла стать золотым призёром олимпийских соревнований по хоккею в Пхёнчхане из-за толчка в спину, сообщает Focus. Об этом заявил один из игроков немецкой сборной, посетовавший на то хладнокровие, с которым россияне воспользовались внештатной ситуацией на льду.
Германии не хватило 55 секунд, чтобы завоевать золото на Олимпиаде. В последней трети матча немецкая сборная имела численное преимущество и вела 3:2. Олимпийские атлеты из России сняли с ворот вратаря, чтобы выровнять соотношение сил. А в результате они оказались в большинстве.
После обидного поражения Янник Зайденберг (защитник сборной Германии. — ИноТВ) объяснил Eurosport, как такое могло получиться: «У российских ворот шла борьба. Мне в спину провели силовой приём, и у меня упал шлем, после чего я был вынужден покинуть лёд. После этого россияне на короткое время оказались в большинстве 5—4 и хладнокровно этим воспользовались».
Получается, что против четырёх немецких хоккеистов на площадке играло пять российских. Однако Зайденберг показал, что умеет проигрывать: «Но сразу после игры об этом забываешь. Мы гордимся, что завоевали серебро». Теперь немецкая команда собирается отпраздновать небывалый успех. «Это будет крутая вечеринка и ночь, которую мы никогда не забудем», — сказал Зайденберг.
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