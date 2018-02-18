Die Welt: Европе нечего противопоставить Путину

В мире сложилась очень напряжённая политическая ситуация, пишет Die Welt. Вновь пробудились «демоны» холодной войны — и Европа не сможет справиться в одиночку, заменив собою США. Решение проблемы автор статьи Михаэль Штюрмер видит в разработке новой дальновидной восточной политики без табуированных тем.

«Отказ от правды, отказ от Запада, отказ от миропорядка», — так описывает нынешнюю ситуацию в мире немецкий журналист Михаэль Штюрмер на страницах Die Welt. Опытные дипломаты, такие как председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, даже говорят об угрозе войны. Системы безопасности в том виде, в котором они сформировались после Второй мировой войны, больше не существуют, а ведь они были гарантией баланса и стабильности и внушали чувство спокойствия всем соседям Германии, констатирует автор.

Сегодня же возникает вопрос о будущем и эффективности НАТО, которое не даёт возродиться «старым демонам» и служит противовесом России, властные элиты которой так и не смирились с утратой статуса великой державы, продолжает издание. Трансатлантический альянс всегда был не только оборонительным союзом, но и обществом с едиными ценностями. Его твёрдым ядром остаётся пункт о коллективной защите: один за всех и все за одного. «Но насколько твёрдое это ядро сейчас?» — задаётся вопросом Штюрмер.

Нынешняя ситуация в мире очень напряжённая, констатирует автор. Россия «активно вооружается и ведёт гибридную войну», стремясь переписать историю. Китай тоже претендует на статус мировой державы. А арабо-исламский мир «сотрясают воинственно религиозные судороги».

Миропорядок стал всего лишь словом без реального значения. При этом Европе нечего противопоставить Путину. Европейцы ждут чуда, надеясь, что будет установлен статус-кво, но равновесие сил нарушено. При этом наибольшую опасность представляет конфронтация между Россией и Западом. Бывший президент США Рональд Рейган давно предупреждал, что Россия — это «раненый медведь гризли: сильный, непредсказуемый и злопамятный».

Не стоит полагать, что Европа сможет заменить США, убеждён автор. По его словам, это «иллюзия»: Великобритания мыслит в трансатлантических категориях, Франция — в ядерных, а Германия жаждет мира, который ещё долгое время не наступит. Но для мирного разрешения конфликта необходима новая дальновидная восточная политика. «Без всяких запретов», — подчёркивает Штюрмер.

Нужно найти компромисс по всем спорным вопросам, касающимся и антироссийских санкций, и ситуации на востоке Украины, учитывая интересы безопасности всех вовлечённых сторон, советует журналист. «Одной военной логикой мир не спасти», — убеждён Штюрмер.