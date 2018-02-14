Welt: НАТО надеется побороть бюрократию ЕС новым командным пунктом в Германии

НАТО опасается, что в случае войны — например, если Россия вторгнется в Прибалтику, — альянс окажется неспособен защитить своих союзников. Помимо нехватки войск и техники, при необходимости их перемещения военные сталкиваются с отсутствием прочных дорог и с настоящим «бюрократическим ужасом». Для исправления этой ситуации в Германии должен появиться логистический пункт командования, пишет немецкая газета Die Welt.

Американский генерал НАТО, конечно, не может просто взять и приказать немецкому министру транспорта укрепить пару дюжин мостов, отремонтировать дороги и расширить железнодорожную сеть, а потом ещё и приобрести уйму тяжёлых транспортёров, чтобы можно было при случае без проблем переместить танки и другую военную технику в восточном направлении. Однако в форме намёков именно это попытался сделать генерал-лейтенант Бен Ходжес, до конца прошлого года занимавший пост главнокомандующего силами США в Европе, сообщает немецкая газета Die Welt.

К сожалению, Германия представляет собой «бутылочное горлышко» для любого транспорта, и в настоящее время немецкие дороги не обладают необходимой пропускной способностью, утверждал Ходжес в Берлине. Автор статьи усматривает в этом заявлении косвенное предостережение: «В случае войны — например, если Россия вторгнется в Прибалтику, — немецкая инфраструктура будет отчасти виновна в том, что войска и оборудование не попадут на восточный фланг НАТО вовремя».

Впрочем, мосты и дороги в других государствах бывшего восточного блока также представляют собой проблему: они не выдержат давления танков и тяжёлой техники. В свою очередь многие европейские вокзалы не подходят для обслуживания тяжёлых систем ПВО.

Поэтому НАТО всё больше беспокоится о том, что окажется неспособным предоставить защиту своим союзникам, если это потребуется, подчёркивает немецкая газета. «Нам необходима командная структура, которая сможет гарантировать, что нужные войска будут в нужном месте — с правильным вооружением и в подходящее время», — заявил недавно генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Только так Европа может убедительно обеспечить устрашение.

Как показывают результаты аналитических исследований, командным пунктам НАТО с окончания холодной войны катастрофически недостаёт мобильности, требуемой для поддержки войск. После падения железного занавеса альянс не видел в этом необходимости, однако «аннексия Крыма и вмешательство Москвы на востоке Украины» в 2014 году заставили НАТО вздрогнуть, пишет Die Welt. На эти действия России альянс намерен ответить возведением двух новых командных пунктов. В Германии и, в частности, именно там, где ситуация выглядит особенно проблематичной, НАТО планирует устроить логистический центр.

Другой пункт командования должен появиться в США. В среду и четверг на встрече в Брюсселе министры обороны государств НАТО будут обсуждать формирование этих командных структур. Формальное решение должно быть объявлено на саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в середине июля.

Таким образом, вдобавок к семи уже имеющимся центрам НАТО должны появиться ещё два, один из которых, предположительно, будет располагаться в районе Кёльна и Бонна, где уже сейчас базируются Объединённые силы обеспечения бундесвера и управление вооружёнными силами Германии. В новом центре будут разрабатываться военные стратегии и логистические схемы, позволяющие как можно быстрее перемещать войска и военную технику в пределах Европы.

Атлантический центр командования США, в свою очередь, должен обеспечивать безопасность водных путей, незаменимых для осуществления снабжения. Кроме того, крупным военно-морским формированиям НАТО должна оказываться поддержка, когда они перемещают корабли и проводят операции на море.

Изначально большой интерес к основанию командного логистического центра, благодаря которому возникнут сотни новых служебных должностей, проявляла Польша, однако после официальной подачи заявки от министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен других кандидатов не осталось.

Особенностью нового центра будет тот факт, что его не включат в полной мере в существующую структуру командования НАТО, поэтому он может быть использован для учений национального масштаба или проведения операций вне НАТО.

Как отмечается в статье, новому пункту командования предстоит справляться с большим объёмом задач, и дело не только в отсутствии транспортёров для танков или железных дорог и мостов, способных выдерживать вес военной техники, а также дорог, по которым она вообще смогла бы проехать. Для перемещения войск и военного оборудования по Европе сейчас приходится иметь дело с «настоящим бюрократическим ужасом».

Чтобы переместить войска, к примеру, из Штутгарта через Польшу в Латвию для устрашения России, нужно неделями вести подготовку из-за бюрократии. Приходится выполнять все таможенные предписания, на каждой границе все единицы военной техники подвергаются скрупулёзному контролю. Без специального разрешения готовой к бою технике нельзя пересечь границу, а артиллерийскому транспорту зачастую приходится использовать другие дороги. Объединиться с другой военной техникой они могут только в документально указанных местах проведения учений или военных операций.

В случае конфликта с Россией на восток придётся перемещать войска и технику не только из Европы, но и из США. Однако для этого военный альянс после окончания холодной войны слишком ослабил свои меры предосторожности. Подразделения войск значительно сократились, как и численность оружейных систем. То же можно сказать и о структуре командования, пишет немецкая газета.

Когда-то у НАТО в Европе было свыше 23 тыс. солдат, теперь осталось лишь 6800 в двух центрах, в Бельгии и Нидерландах. При этом площадь самого альянса увеличилась. К тому же НАТО полностью сконцентрировалось на зарубежных операциях, и это имеет свои последствия. Так, большинство танков армии США выкрашены бежевой краской, потому что должны были действовать в пустыне, а не в покрытой лесами Прибалтике.

По версии издания, альянсу необходимы крупные инвестиции в наземное и подземное строительство. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг уже потребовал, чтобы ЕС и частный сектор приняли участие в финансировании. По его словам, гражданская инфраструктура — дороги, железнодорожные сети и аэропорты — должны отвечать военным требованиям.

На что именно будут тратиться средства, когда страны НАТО повысят свой военный бюджет до 2% ВВП, пояснил Бен Ходжес: основным приоритетом сейчас является транспортная система, пишет Die Welt.