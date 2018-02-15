Аналитик: новый закон не защитит Францию от «фейковых новостей»

Усилия Макрона по противодействию лживым информационным вбросам вряд ли увенчаются успехом, полагает сотрудник вашингтонского Центра этики и общественной политики Паскаль-Эммануэль Гобри. По его мнению, новый законопроект не решит проблему лжи в интернете, а лишь усложнит жизнь французским судьям.
Французский закон против «фейковых новостей» может принести «больше вреда, чем пользы», пишет аналитик вашингтонского Центра этики и общественной политики, журналист Паскаль-Эммануэль Гобри на сайте Bloomberg.
По мнению Гобри, составители закона руководствовались «похвальными стремлениями». Ещё будучи кандидатом в президенты, Эммануэль Макрон стал мишенью для «кампании «фейковых новостей» и кибератак (как принято считать, российского происхождения)» и воспринял это как «личное оскорбление». Теперь французский лидер «решил дать отпор вмешательству в выборы, финансируемому из Кремля», а для этого — изменить правовые нормы.
«Теоретически это достойная задача, — полагает автор статьи, — но на практике очень мудрёная».
Долгожданный законопроект против «фейковых новостей» ещё не опубликован, но некоторые подробности уже стали известны. В предвыборный сезон орган по надзору за вещанием получит право в одностороннем порядке отзывать лицензию любой «медийной организации, находящейся под иностранным влиянием». «ЯвнаяшпилькавадресРоссии», — комментирует Гобри. Кроме того, социальные сети будут обязаны раскрывать информацию о том, кто и сколько платит за распространение контента.
«Прозрачность приветствуется. Как и стремление дать гражданам возможность самостоятельно выносить суждения на основании того, откуда исходит та или иная информация, — пишет аналитик. — Но у организаций, пытающихся влиять на выборы, вероятно, хватит ума использовать фиктивные компании. Так что посмотрим, изменится ли что-то на практике».
Наиболее значимой частью законопроекта Гобри считает упрощение процедуры подачи исков с целью удаления «фейковых новостей» из эфира и интернета. В преддверии общенациональных выборов каждый сможет обратиться в суд за срочным решением об удалении материалов, «распространяемых масштабно и искусственно». А интернет-платформы будут обязаны вычищать подобные материалы так же, как сейчас вычищают детскую порнографию и пропаганду терроризма.
Министр культуры Франции Франсуаза Ниссен подчёркивает, что правительство не будет вмешиваться в дебаты о том, что именно считать «фейковой новостью». Однако, отмечает Гобри, в стране уже с 1881 года действует закон, карающий за распространение лжи. Нарушить этот закон не так-то просто: того факта, что новость ложная, недостаточно, необходимо доказать, что автор лжёт «осознанно и злонамеренно» и что новость «нарушила или может нарушить общественное спокойствие». Такие узкие определения и высокие требования к доказательности призваны защищать свободу слова, поясняет журналист.
Инициатива нынешних властей не меняет устоявшихся юридических определений, а лишь упрощает процедуру обращения в суд. «Трудно поверить, что это не спровоцирует цунами из исков, по большей части пустяковых», — говорится в статье. Учитывая, что во Франции почти вдвое меньше судей, чем в среднем по Европе, они либо будут отметать все жалобы скопом, либо, работая в авральном режиме, начнут допускать ошибки и запрещать настоящие новости и проявления свободы слова. «В конце концов, пусть интернет и полон лжи, многие скандалы, основанные на реальных событиях, начинались со слухов в Сети», — рассуждает Гобри.
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