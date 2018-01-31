Independent: от британского «антифейкового ведомства» в холодную войну было больше вреда, чем пользы

Новое британское ведомство по национальной безопасности в сфере коммуникаций, созданное для борьбы с фейковыми новостями из России, не представляет собой что-то новое, пишет The Independent. Аналогичное агентство уже существовало во время холодной войны и занималось борьбой с «советской ложью» посредством пропаганды и поддержки неправительственных организаций.

Решение Лондона создать новое подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций для борьбы с «фейковыми новостями» — это не что-то новое для Великобритании, пишет журналист The Independent Дэн Ломас. Подобное агентство функционировало в эпоху холодной войны, но «с переменным успехом». Сообщается, что новое подразделение будет заниматься «борьбой с дезинформацией со стороны государств, а также других субъектов».

«Мы живём в эпоху фейковых новостей и соревнующихся версий освещения событий. Правительство отреагирует на это путём более интенсивного и лучшего использования национальных коммуникаций в сфере безопасности для борьбы с этими взаимосвязанными, сложными угрозами», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В настоящее время комитет парламента по цифровым технологиями, СМИ, культуре и спорту занимается расследованием «фейковых новостей» через соцсети и другие каналы. Расследование проходит на фоне обвинений в том, что Россия использовала «сотни фейковых страниц» в Twitter для публикаций о брекcите.

В ходе холодной войны, в 1948 году при Министерстве иностранных дел Великобритании был создан департамент информационных исследований в целях противостояния «советской пропаганде». Это секретное ведомство занималось работой с политиками, журналистами и иностранными правительствами для борьбы против «советской лжи» с помощью пропаганды и конфиденциальных совещаний на «коммунистические темы». Примерами работы ведомства были доклады о советском ГУЛАГе и распространение антикоммунистической литературы. Также широко рекламировалось творчество Джорджа Оруэлла. В ходе 1950-х ведомство даже вмешалось в британскую внутреннюю политику, пытаясь бороться с коммунизмом в промышленности. Помимо этого, департамент сыграл важную роль в свержении президента Индонезии Сукарно в 1960-х, а также в поддержке западных неправительственных организаций.

В 1996 году сотрудник департамента Норман Реддэуэй рассказал о «долгосрочных кампаниях», в том числе о «телеуроках английского», транслируемых в странах Персидского залива, Судане, Эфиопии и Китае, и передачах BBC «Следуй за мной» и «Следуй за мной в науку», аудитория которых в Китае достигала 100 млн человек. Ведомство было вовлечено в такие «спорные» кампании, как распространение антиирландской пропаганды во время конфликта в Северной Ирландии, поддержка контроля Великобритании над Гибралтаром и борьба с движением «Чёрная сила» в Карибском бассейне.

В итоге департамент был распущен из-за оппозиции в Министерстве иностранных дел. История департамента важна для будущих обсуждений стратегии борьбы с «фейковыми новостями». Во многих случаях работа ведомства усилила антисоветские взгляды некоторых людей, стремясь повлиять на общественное мнение. В 1976 году Министерство иностранных дел признало, что работа департамента принесла «больше вреда, чем пользы для укрепления нашей оппозиции», была очень «дорогой», а её «эффективность практически невозможно было оценить».

Быстрая экспансия работы департамента показывает, насколько трудно управлять информационными кампаниями. То, что было организовано для борьбы с «фейковыми новостями», может быстро выйти из-под контроля, особенно учитывая расширение противостояния в киберпространстве. Расчёт денежных средств в британском правительстве также может провалиться из-за масштабов ресурсов, которыми располагает Россия. «Урок департамента информационных исследований показывает, что информационная работа — это не быстрое дело. Британские власти могут многое узнать, изучив прошлое», — резюмирует автор The Independent.