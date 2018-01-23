Guardian: глава Генштаба Британии советует готовиться к «неожиданной войне» с Россией

Львиную долю своего 40-минутного выступления в Королевском институте оборонных исследований глава Генштаба Великобритании Николас Картер посвятил «российской угрозе». Генерал заявил, что Москва способна предпринять «враждебные действия» против Соединённого Королевства и НАТО гораздо раньше, чем ожидалось, и этот конфликт может начаться «неожиданным образом», передаёт The Guardian.

Глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании генерал Николас Картер назвал Россию «крупнейшей угрозой» со времён холодной войны. Он также предупредил, что враждебные действия против Соединённого Королевства могут быть предприняты гораздо раньше, чем ожидалось, пишет The Guardian.

Картер выступил со своим докладом на заседании Королевского института оборонных исследований. Это была одна из «самых воинственных речей» со стороны высокопоставленного британского военного последних лет, отмечает издание.

Генерал посвятил почти все 40 минут своего выступления «российской угрозе». Для подтверждения своих слов он продемонстрировал собравшимся трёхминутный ролик, в котором Москва выставляет напоказ свою военную мощь: новые самолёты, подводные лодки и другие виды вооружения.

По мнению Картера, из наблюдений за действиями России последних нескольких лет Великобритания и Запад должны вынести следующий урок: чёткого разграничения между войной и миром больше не существует, а есть только промежуточные стадии. «Всё это скорее напоминает хроническое заразное заболевание, которое незаметно настигнет нас, и наши способности действовать будут значительно ограничены. И мы окажемся проигравшими в этом состязании», — заявил генерал.

Лондон постепенно выводит свои войска из Германии, но, по словам военачальника, в стране необходимо оставить передовую базу с танками, топливом и прочими материалами. В результате британская армия сможет быстро вернуться в ФРГ в случае необходимости.

Картер подчеркнул, что конфликт может начаться «неожиданным образом». «Россия способна начать враждебные действия раньше, чем мы ожидаем, и гораздо раньше, чем могли бы начать мы при аналогичных обстоятельствах», — заявил генерал. Он не исключил, что эти усилия Москвы будут направлены на подрыв «репутации НАТО».

«Это не начнётся с маленьких зелёных человечков. Это начнётся с того, чего мы не ожидаем. Мы не должны принимать то, что уже видели, в качестве образца для будущих операций», — предупредил Картер.

На его взгляд, новая война больше не ограничивается использованием привычных видов вооружения — «тем, что бахает». Её арсенал включает взятки, «нечистоплотное» ведение бизнеса, кибератаки, заказные убийства, дезинформацию, пропаганду и «военное запугивание».

Возможно, Картер «раздувает масштабы российской угрозы» в попытке удержать Москву от кибератак на Соединённое Королевство или любых действий против Прибалтийских государств, где находятся британские войска. Нельзя исключать и то, что таким образом генерал пытается убедить Министерство финансов увеличить траты на оборону, рассуждает The Guardian.