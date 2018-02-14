Rzeczpospolita: Россия не сдала экзамен по импортозамещению

По данным Федеральной таможенной службы, импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе вырос более чем на 21%, пишет Rzeczpospolita. Издание подчёркивает, что такая статистика говорит сама за себя: кремлёвская политика импортозамещения провалилась.

В январе российский импорт из Европы увеличился более чем на 21% в годовом измерении. Больше всего выросли закупки зерновых, электронной техники и мяса, пишет в издании Rzeczpospolita польская журналистка Ивона Трусевич.

Данные о январском импорте из так называемого дальнего зарубежья — ЕС без Прибалтийских республик, Турции, Норвегии, Исландии, Балкан — доказывают его рост в Российской Федерации, а кремлёвская политика замещения импорта продукцией отечественного производства проваливает экзамен.

Федеральная таможенная служба обнародовала данные об импорте в России в январе. В годовом масштабе рост составил 21,1%; объём импорта достиг $13,7 млрд. Россияне ввозили из Европы в основном: машины и устройства (50%), химическую продукцию (19,2%), а также одежду и обувь (7,4%).

Самый большой рост в товарных группах зафиксирован по зерновым — 41,1%. Россия является одним из крупнейших экспортёров пшеницы в мире, но для производства, где требуется высокое качество зерна, она использует импорт, рассказывает автор.

Закупки алкогольных и безалкогольных напитков за границей выросли на 34%, электронной техники — на 34,1%, мяса и колбасных изделий — на 32,7%.

По стоимости половина российского импорта приходится на машины и устройства для промышленности — $6,5 млрд, за ними следуют: продукция химической отрасли ($2,6,млрд), продукты питания ($1,8 млрд), текстиль и обувь ($1 млрд), резюмирует в издании Rzeczpospolita польская журналистка Ивона Трусевич.