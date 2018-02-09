Зеркало недели: ОБСЕ не будет наблюдать за выборами президента России в Крыму

Международные эксперты ОБСЕ будут работать на президентских выборах по всей России, кроме Крыма. Как пишет «Зеркало недели», глава миссии по наблюдению за президентскими выборами в России Ян Петерсен заявил, что у организации нет консенсуса относительно статуса полуострова.

Глава миссии по наблюдению за президентскими выборами в России Ян Петерсен заявил, что международные эксперты будут работать по всей России, кроме Крыма, передаёт «Зеркало недели».

«Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма. Мы наблюдаем от имени международной организации, в которой задействованы несколько стран. Достаточно очевидно любому человеку в мире, что нам совершенно невозможно наблюдать в Крыму», — подчеркнул Петерсен.

На вопрос о том, что Крым — часть России, представитель бюро отметил, что в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), частью которой является Россия, консенсуса относительно этого нет.

«ОБСЕ работает на основе консенсуса, и наш мандат наблюдателей основан на консенсусных решениях государств — участников ОБСЕ. А они не достигли консенсуса в том, что Крым является частью России, поэтому мы не можем там наблюдать», — пояснил глава миссии.

Как отмечает издание, в состав миссии для наблюдения за выборами в России входит основная группа из 13 экспертов, которые уже находятся в Москве, а также 60 долгосрочных наблюдателей из 25 стран, которые будут работать в командах по два человека в разных регионах. Для мониторинга непосредственно в день выборов миссия задействует ещё 420 краткосрочных наблюдателей.