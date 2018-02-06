Fox News: российская шпиономания — горячечный бред, от которого США надо очнуться

Один из видных демократов в конгрессе США, Адам Шифф, заявил, что именно Кремль подогревает дискуссии вокруг права на оружие в США, чтобы американцы убивали друг друга, передаёт Fox News. Это уже далеко не первый странный выпад в сторону России. Ранее ведущий телеканала Такер Карлсон с удивлением узнал, что он сам — шпион Путина.

Сегодня вечером с нами публицист и обозреватель Марк Стайн. На протяжении десятилетий вы много путешествовали и много писали о России, о советском, а потом и российском правительстве. Вы хотя бы подозревали, что они настолько умны, чтобы использовать против нас наш собственный Билль о правах?



МАРК СТАЙН канадский консервативный публицист: Они действительно ведут долгосрочную игру, эти русские. Так что расхваливать вторую поправку (гарантирующую право на ношение оружие. — ИноТВ) … Если я правильно понял аргументацию Адама Шиффа, они расхваливают вторую поправку, чтобы мы все перестреляли друг друга и русским даже не пришлось нас завоёвывать. Гениально.



Знаете, конгрессмен Сволвелл… Вот пример глупости: он обвинил вас в маккартистской тактике — и он же заявляет, что вы работаете на Кремль! Просто безумие какое-то! Он также говорит, что вы посягаете на законность. Но посягательством на законность является то, что сейчас происходит, вот почему некоторые из нас так недовольны.



Да.



МАРК СТАЙН: Американский гражданин не был осуждён ни за какое преступление, мало того, ему даже не предъявлялось обвинений, и всё же на протяжении пяти лет власти США то и дело вели за ним слежку. Жизнь и репутация этого человека загублены. А демократов это устраивает, потому что вот именно сейчас он — полезный макгаффин*, как говорил Альфред Хичкок. В «российском расследовании» он нужен, чтобы отвлекать внимание.



Это и есть посягательство на законность, и это напоминает нам один очень важный урок, которому и посвящён этот меморандум. Нормальное разведывательное сообщество может в какой-то момент переродиться в тайную полицию. И в случае с гражданином США Картером Пейджем они, по-моему, повели себя совсем как тайная полиция.



У многих это, определённо, пошатнуло веру в систему. А хотелось бы, чтобы в эту систему верили. Государству даже необходимо, чтобы население в неё верило. Я вот думаю, вдруг это всё просто горячечный бред, от которого мы очнёмся? И лет через двадцать мы пересмотрим запись с Адамом Шиффом и скажем: «Был такой конгрессмен, который всех, кто был с ним не согласен, обвинял в работе на иностранную державу!». Или выздоровление не наступит?



МАРК СТАЙН: Я бы хотел думать, что наступит. Я бы хотел думать, что лет через тридцать-сорок Голливуд всё поймёт правильно и престарелый Том Хэнкс и Джордж Клуни будут бороться за роль Адама Шиффа, а ещё более престарелая Мэрил Стрип сыграет возмутительную Нэнси Пелоси, заявляющую, что конгрессмен Нунес нарушил законы конгресса и должен за это сесть.



Но, знаете, на самом-то деле демократы потому так себя ведут, что дело не только в нескольких злонамеренных несменяемых бюрократах, всё это время здесь были замешаны две сильнейшие фракции демократического истеблишмента: администрация Обамы и предвыборная команда Клинтон.



Верно.



МАРК СТАЙН: В том числе… как там его именуют? Помощник заместителя помощника заместителя государственного секретаря. Этот, как его, Вайнер, то есть (Энтони. — ИноТВ) Винер, приятель Кристофера Стила. Да и сам Стил — очень необычный тип. Он якобы «ушёл из Ми-6 на пенсию» в возрасте 44 лет. И в этом докладе его называют человеком, долго работавшим на ФБР. А это нарушение соглашения об обмене разведданными между США и странами Британского Содружества. Здесь много очень странного, зловещего и зловонного. И демократам следует прекратить вносить путаницу, обвиняя вас в том, что вы — агент России!



Скажу под запись: как вы смеете задавать вопросы? Марк, мы в этой стране так не делаем. Я поговорю с вами позже.



МАРК СТАЙН: Нет, я тоже агент Кремля! Меня об этом можно не спрашивать!



Спасибо, Марк. С нами был Марк Стайн.



МАРК СТАЙН: Спасибо, Такер!



Дата выхода в эфир 05 февраля 2018 года.



* Макгаффин — термин, введённый кинорежиссёром Альфредом Хичкоком, для обозначения предмета, вокруг обладания которым строится сюжет произведения (прим. ИноТВ)