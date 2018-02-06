NYTimes: адвокаты не советуют Трампу обсуждать со спецпрокурором «российское дело»

Адвокаты президента США Дональда Трампа посоветовали ему отказаться от интервью в рамках «российского расследования», проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером, сообщает The New York Times со ссылкой на четыре анонимных источника.

Как отмечает издание, его юристы обеспокоены тем, что Трампа, который уже не раз делал ложные заявления и противоречил самому себе, могут обвинить в даче ложных показаний следователям. Эта точка зрения адвокатов идёт вразрез с позицией самого американского лидера, который и в частном порядке, и публично заявлял о своём намерении пообщаться с Робертом Мюллером в рамках расследования возможных связей между соратниками Трампа и вмешательством России в президентские выборы 2016 года.

Как ожидается, окончательное решение американского президента о том, будет ли он общаться со следователями, озвучат в ближайшие недели. Оно может стать одним из самых значимых моментов расследования. Отказ Трампа от участия в интервью откроет перед Мюллером возможность вызвать президента в суд для дачи показаний перед большим жюри. Всё это, в свою очередь, может серьёзно расширить расследование, и решение по этому вопросу будет принимать уже Верховный суд, говорится в статье.

Кроме того, отказ от ответа на вопросы также приведёт к некоторым политическим последствиям. Трампа определённо обвинят в том, что он что-то скрывает, вдобавок расследование, проводимое спецпрокурором, может быть продлено, и всё это бросит тень на республиканцев, которые готовятся участвовать в промежуточных выборах, и на их кампанию по переизбранию президента США.

Однако адвокаты и помощники Трампа считают, что Роберт Мюллер, возможно, не захочет вызывать в суд американского лидера и начинать открытое противоборство с Белым домом, поскольку специальный прокурор вполне может потерпеть поражение в суде, пишет The New York Times.