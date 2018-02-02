Le Figaro: после 2 лет рецессии российская экономика снова растёт

По данным Росстата, в 2017 году рост ВВП России составил 1,5%. И хотя это меньше, чем прогнозируемые 2%, после двухлетней рецессии этот показатель — «облегчение» для российских властей, пишет Le Figaro. Ожидается, что в новом году рост российской экономики даже может ускориться.

Спустя два года рецессии российская экономика возобновляет рост, однако покупательная способность граждан всё ещё снижается, пишет Le Figaro.

Хотя в прошлом году российские власти предсказывали рост ВВП 2%, на деле этот показатель ограничился 1,5%. Это очень далеко от внушительных 7%, которые наблюдались с 2000 по 2008 год в самом начале президентства Владимира Путина, и действительно недостаточно для поддержания покупательной способности.

Впрочем, для Москвы и 1,5% — «облегчение», отмечает издание. Российские власти «регулярно хвалятся тем, что экономика страны устойчива к внешним ударам». Так что после рецессии в 2015 и 2016 годах, спровоцированной падением цен на нефть и западными санкциями, реальный рост в 2017 году уже немало значит.

Ещё одна хорошая новость: по прогнозам, рост российского ВВП должен ускориться в 2018 году. Аналитическая компания Capital Economics полагает, что этому может поспособствовать оживление на энергетических рынках. Таким образом, в наступившем году рост может составить 2%.

Самое главное — чтобы российская экономика избавилась от оков, сдерживающих её рост. А для этого нужны реформы, над которыми перед президентскими выборами Владимир Путин, как сообщается, уже размышляет.