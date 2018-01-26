The Times: опасный суррогат с Украины становится в России «сыром»

За время эмбарго российские сыры стали качественнее, пишет The Times. Однако на российский рынок попадает импортный продукт, качество которого оставляет желать лучшего. Примечательно, что значительная часть сырного суррогата нелегально ввозится через третьи страны с территории враждебной Украины, отмечает автор.

До четверти объёма сыра, реализуемого на территории России, вероятно, импортируется в страну с «вражеской» Украины, сообщает британская The Times со ссылкой на Россельхознадзор. По данным ведомства, многие молочные продукты, согласно этикеткам ввозимые из «дружественных» Ирана и Македонии, «берутся с гораздо более близких угодий» на украинской земле и через Белоруссию, где их переупаковывают, в итоге попадают в Россию, говорится в статье.

Как пишет The Times, предупреждение было озвучено после того, как на границе с Белоруссией была перехвачена партия из 75 упаковок сыра. Российские чиновники связались с коллегами в Иране, Македонии и других странах, дабы навести справки о сыре, и выяснили, что ни одна из этих стран к данной партии отношения не имеет, подчёркивается в материале.

Согласно информации британского издания, предположение о том, что конфискованный сыр, скорее всего, имеет украинское происхождение, высказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в своём письме, адресованном замминистру экономического развития Савве Шипову. Данкверт подчеркнул, что эти продукты небезопасны и имеют низкое качество.

Как напоминает корреспондент The Times, сыр «затянуло в процесс обмена санкциями между Москвой и Западом» уже давно: Москва резко ограничила ввоз импортных сыров из стран, наложивших на неё санкции в связи с «аннексией Крыма» ещё в 2014 году, а в прошлом году также запретила импорт продукции с Украины. «Вместо камамбера и чеддера россиянам теперь приходится довольствоваться ближайшим суррогатом из Македонии. Ну или, как оказалось, с Украины», — иронизирует журналист.

С тех пор как Россия ввела своё эмбарго, российские производители и иностранные компании, которые всё ещё могут ввозить в Россию сыр, «наводнили российский сырный рынок дешёвыми суррогатами, сдобренными растительными маслами», отдельно подчёркивает автор статьи. Впрочем, российские продукты всё же стали за это время качественнее. Однако в страну незаконными путями всё равно попадают европейские сыры, которые реализуются в дорогих магазинах и ресторанах, отмечает он.