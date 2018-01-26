The Times: опасный суррогат с Украины становится в России «сыром»
До четверти объёма сыра, реализуемого на территории России, вероятно, импортируется в страну с «вражеской» Украины, сообщает британская The Times со ссылкой на Россельхознадзор. По данным ведомства, многие молочные продукты, согласно этикеткам ввозимые из «дружественных» Ирана и Македонии, «берутся с гораздо более близких угодий» на украинской земле и через Белоруссию, где их переупаковывают, в итоге попадают в Россию, говорится в статье.
Как пишет The Times, предупреждение было озвучено после того, как на границе с Белоруссией была перехвачена партия из 75 упаковок сыра. Российские чиновники связались с коллегами в Иране, Македонии и других странах, дабы навести справки о сыре, и выяснили, что ни одна из этих стран к данной партии отношения не имеет, подчёркивается в материале.
Согласно информации британского издания, предположение о том, что конфискованный сыр, скорее всего, имеет украинское происхождение, высказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в своём письме, адресованном замминистру экономического развития Савве Шипову. Данкверт подчеркнул, что эти продукты небезопасны и имеют низкое качество.
Как напоминает корреспондент The Times, сыр «затянуло в процесс обмена санкциями между Москвой и Западом» уже давно: Москва резко ограничила ввоз импортных сыров из стран, наложивших на неё санкции в связи с «аннексией Крыма» ещё в 2014 году, а в прошлом году также запретила импорт продукции с Украины. «Вместо камамбера и чеддера россиянам теперь приходится довольствоваться ближайшим суррогатом из Македонии. Ну или, как оказалось, с Украины», — иронизирует журналист.
С тех пор как Россия ввела своё эмбарго, российские производители и иностранные компании, которые всё ещё могут ввозить в Россию сыр, «наводнили российский сырный рынок дешёвыми суррогатами, сдобренными растительными маслами», отдельно подчёркивает автор статьи. Впрочем, российские продукты всё же стали за это время качественнее. Однако в страну незаконными путями всё равно попадают европейские сыры, которые реализуются в дорогих магазинах и ресторанах, отмечает он.