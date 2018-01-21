El País: Дональд Трамп — президент, который «сломал Соединённые Штаты»

Избрание Дональда Трампа на пост президента США привело к небывалому за последние полвека расколу в американском обществе, пишет El País. Как утверждает издание, нынешний лидер Соединённых Штатов, по сути, стал человеком, который «сломал Америку».

Нынешний президент США Дональд Трамп «сломал Соединённые Штаты», пишет El País.

12 месяцев назад американские эксперты в области социологии зафиксировали «сейсмический толчок», который можно сравнить лишь с событиями полувековой давности.

Как напоминает издание, 1968-й был необычным годом. Тогда США «потеряли свою невинность», указывается в статье. В этот год были убиты Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. На президентских выборах победу одержал Ричард Никсон. Произошли гражданские протесты, которые потрясли всю страну. А во Вьетнаме из-за Тетского наступления и устроенного военными США массового убийства в общине Милай многие добропорядочные американцы почувствовали себя варварами.

Первый год правления президента США Дональда Трампа врезался в память так же сильно, как и 1968-й, пишет издание.

«Как и в 1968 году, мы переживаем столкновение двух мировоззрений: возникают глубокие противоречия и предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы переосмыслить или демонтировать институты власти», — поясняет историк Гуверовского института Виктор Дэвис Хэнсон.

За 12 месяцев правления Трампа без каких-либо войн и убийств видных политических деятелей были разрушены все шаблоны: президент США оскорблял, угрожал, врал и выражал своё презрение. На глазах у ошеломлённых жителей планеты Трамп превратил работу Белого дома в «непрекращающееся шоу». Всё это принесло нездоровые плоды. Раскол в обществе достиг небывалого уровня со времён войны во Вьетнаме. За прошедший год институты власти США резко утратили свой авторитет, то же самое произошло и с администрацией Дональда Трампа, которую 70% американцев считают неработоспособной.

«Он поставил крест на символической роли президента. Трамп не пытается находиться над схваткой, его также не волнует, будет ли он казаться справедливым. Его не заботит имидж США в мире. Его правила сводятся лишь к власти и унижению врагов», — заявил Эндрю Лакофф, профессор социологии Университета Южной Каролины.

Ущерб от правления Трампа имеет «циклопические» масштабы, говорится в статье. В любой другой стране, где система сдержек и противовесов работает не так эффективно, как в США, он бы уже спровоцировал кризис институтов власти. Между тем Трамп всё ещё остаётся в политике и даже мечтает о переизбрании.

«Как такое возможно?» — задаётся вопросом El País.

По мнению экспертов, Дональд Трамп уверенно себя чувствует «под знаменем патриотизма и ксенофобии». С самого начала предвыборной гонки он умело пользовался страхами «белого сельского населения» Америки для создания «высокооктанового горючего». Эти 40% избирателей, которые ненавидят глобализацию и боятся иммигрантов, остаются ему верны даже после того, как часть избирателей, проголосовавших в 2016 году за Трампа, уже поменяли своё отношение к нынешнему главе Белого дома.