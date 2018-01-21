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El País: Дональд Трамп — президент, который «сломал Соединённые Штаты»

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Избрание Дональда Трампа на пост президента США привело к небывалому за последние полвека расколу в американском обществе, пишет El País. Как утверждает издание, нынешний лидер Соединённых Штатов, по сути, стал человеком, который «сломал Америку».
El País: Дональд Трамп — президент, который «сломал Соединённые Штаты»
Reuters

Нынешний президент США Дональд Трамп «сломал Соединённые Штаты», пишет El País.

12 месяцев назад американские эксперты в области социологии зафиксировали «сейсмический толчок», который можно сравнить лишь с событиями полувековой давности.

Как напоминает издание, 1968-й был необычным годом. Тогда США «потеряли свою невинность», указывается в статье. В этот год были убиты Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. На президентских выборах победу одержал Ричард Никсон. Произошли гражданские протесты, которые потрясли всю страну. А во Вьетнаме из-за Тетского наступления и устроенного военными США массового убийства в общине Милай многие добропорядочные американцы почувствовали себя варварами.
 
Первый год правления президента США Дональда Трампа врезался в память так же сильно, как и 1968-й, пишет издание.
 
«Как и в 1968 году, мы переживаем столкновение двух мировоззрений: возникают глубокие противоречия и предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы переосмыслить или демонтировать институты власти», — поясняет историк Гуверовского института Виктор Дэвис Хэнсон.
 
За 12 месяцев правления Трампа без каких-либо войн и убийств видных политических деятелей были разрушены все шаблоны: президент США оскорблял, угрожал, врал и выражал своё презрение. На глазах у ошеломлённых жителей планеты Трамп превратил работу Белого дома в «непрекращающееся шоу». Всё это принесло нездоровые плоды. Раскол в обществе достиг небывалого уровня со времён войны во Вьетнаме. За прошедший год институты власти США резко утратили свой авторитет, то же самое произошло и с администрацией Дональда Трампа, которую 70% американцев считают неработоспособной.
 
«Он поставил крест на символической роли президента. Трамп не пытается находиться над схваткой, его также не волнует, будет ли он казаться справедливым. Его не заботит имидж США в мире. Его правила сводятся лишь к власти и унижению врагов», — заявил Эндрю Лакофф, профессор социологии Университета Южной Каролины.
 
Ущерб от правления Трампа имеет «циклопические» масштабы, говорится в статье. В любой другой стране, где система сдержек и противовесов работает не так эффективно, как в США, он бы уже спровоцировал кризис институтов власти. Между тем Трамп всё ещё остаётся в политике и даже мечтает о переизбрании.
 
«Как такое возможно?» — задаётся вопросом El País.
 
По мнению экспертов, Дональд Трамп уверенно себя чувствует «под знаменем патриотизма и ксенофобии». С самого начала предвыборной гонки он умело пользовался страхами «белого сельского населения» Америки для создания «высокооктанового горючего». Эти 40% избирателей, которые ненавидят глобализацию и боятся иммигрантов, остаются ему верны даже после того, как часть избирателей, проголосовавших в 2016 году за Трампа, уже поменяли своё отношение к нынешнему главе Белого дома.
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источник
El País Испания Европа
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выборы Вьетнам Дональд Трамп президентские выборы США
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