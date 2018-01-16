Newsweek: генерал США призвал Европу видеть «главную угрозу» и быть начеку

В ходе своего визита в Брюссель глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд назвал Россию главной угрозой для безопасности Европы, сообщает Newsweek. По словам американского генерала, если европейцы этого не понимают, то они отстали от времени и им необходимо быть начеку.

«Военная экспансия» Москвы превратила Российскую Федерацию в «главную угрозу» для Европы, и поэтому Североатлантический альянс должен встать на её защиту, заявил в ходе своего визита в Брюссель глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. Об этом сообщает Newsweek.

«Когда мы думаем о России, то вспоминаем их действия за последние несколько лет, а потом смотрим на инвестиции, которые за последние 10 лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооружённых сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — подчеркнул американский генерал.

Джозеф Данфорд также отметил, что атака на страну может не только принять форму военного наступления на её границы, но и представлять собой «комбинацию нестандартных и информационных операций, экономического принуждения и политического давления».

«Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся. Если вы не видите угрозы, то вы отстали от времени. Вам нужно быть начеку», — предупредил глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США.