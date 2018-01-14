Швейцарский эксперт: на фоне российского экспансионизма укрепление НАТО выглядит безобидно
Из-за всё более частых конфликтных ситуаций в Прибалтике Балтийское море перестало быть «мирным морем», пишет журналист Focus Ульф Людеке. После «аннексии Крыма» в 2014 году Россия начала проводить новую «экспансионистскую политику».
Президент Путин целенаправленно вооружается и увеличивает военное присутствие в Балтийском море и на границах прибалтийских стран. Примерами этого стали совместные российско-китайские учения летом 2017 года и «гигантские учения» «Запад», в ходе которых десятки тысяч солдат испытали новую ракетную технику и «симулировали нападение на Прибалтику», считает автор материала.
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