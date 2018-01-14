Швейцарский эксперт: на фоне российского экспансионизма укрепление НАТО выглядит безобидно

«Экспансионизм» России по отношению к Прибалтике тревожит НАТО и делает необходимыми ответные меры, пишет Focus. По мнению швейцарского военного эксперта Альберта Штахеля, расширение учений и присутствия сил альянса в Прибалтике выглядит безобидно по сравнению с тем, как укрепляется Россия. А потому нужно «недвусмысленно» дать понять Кремлю, что «покушение на суверенитет» Эстонии, Латвии и Литвы приведёт к ядерной войне, отмечает издание.

Из-за всё более частых конфликтных ситуаций в Прибалтике Балтийское море перестало быть «мирным морем», пишет журналист Focus Ульф Людеке. После «аннексии Крыма» в 2014 году Россия начала проводить новую «экспансионистскую политику».

Президент Путин целенаправленно вооружается и увеличивает военное присутствие в Балтийском море и на границах прибалтийских стран. Примерами этого стали совместные российско-китайские учения летом 2017 года и «гигантские учения» «Запад», в ходе которых десятки тысяч солдат испытали новую ракетную технику и «симулировали нападение на Прибалтику», считает автор материала.

Бундесвер уже начал реагировать на очередное «нарушение баланса военных сил». В настоящее время военно-морской флот Германии создаёт в городе Росток координационный центр, который будет служить региональной штаб-квартирой НАТО в Прибалтике. По словам военных экспертов, вооружение России нельзя недооценивать.

«Все прежние попытки стран НАТО расширить учения и военное присутствие в странах Прибалтики кажутся безобидными по сравнению с российским вооружением», — заявил руководитель Института стратегических исследований университета Цюриха Альберт Штахель.

По мнению эксперта, НАТО может «существенно увеличить» контингент обычных войск в прибалтийских государствах. Если же это не удастся, то альянсу необходимо «недвусмысленно дать Путину понять, что покушение на суверенитет стран Прибалтики развяжет ядерную войну».

Быстрая реакция на «экспансионистскую политику России» в Прибалтике и Балтийском море также необходима в связи с тем, что при президенте Трампе США всё больше уходят из международной политики безопасности, отметил Штахель. «Путин просто продолжает то, что начал Пётр Великий. И сам по себе российский президент это не прекратит», — резюмировал швейцарский эксперт.