Tagesspiegel: в защите «моря мира» от посягательств России Германии выпала особая роль

Недавно Россия предположительно отрабатывала нападение на военно-морские базы стран НАТО в Балтийском море, пишет Der Tagesspiegel. Поскольку у США другие приоритеты, Германии, учитывая её «морской военный потенциал», выпало играть особую роль в зоне возможного конфликта, отмечает немецкий эксперт по вопросам политики безопасности Себастьян Брунс.

После «аннексии Крыма» и начала войны на востоке Украины вопрос обороны в Германии «неожиданно вновь вышел на передний план», пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.



«Времена изменились. Недавно Россия, помимо прочего, предположительно отрабатывала нападение на военно-морские базы стран НАТО в Балтийском море. В наибольшей опасности себя ощущают Прибалтийские страны, для которых Балтийское море имеет жизненно важное значение. Поэтому Североатлантический альянс и обратил в очередной раз особое внимание на, как говорят в военных кругах, приморский фланг», — отмечает автор статьи Ульрике Шеффер.



Последние 25 лет Балтийское море считалось «морем мира», заявил в интервью Der Tagesspiegel научный сотрудник Института политики безопасности в Кильском университете Себастьян Брунс. Теперь же, по его словам, Балтийское море превратилось в «потенциальную зону конфликта» и вновь представляет «стратегический интерес» для НАТО. Брунс не видит ничего удивительного в том, что Германии, учитывая её «морской военный потенциал», выпало играть особую роль «при планировании».



В настоящее время, продолжает корреспондент немецкой газеты Ульрике Шеффер, бундесвер строит в Ростоке новый морской командный центр, который должен стать региональной штаб-квартирой Североатлантического альянса.



«Таким образом у нас вновь появится возможность оперативно осуществлять тактическое командование», — выразил уверенность пресс-секретарь Военно-морских сил Германии, капитан Йоханнес Думрезе.



По мнению автора статьи, НАТО должно «приспособиться к изменившейся ситуации» на Балтийском море. При этом на Соединённые Штаты, убеждена Шеффер, Североатлантический альянс больше «полагаться не может».



«У США другие приоритеты. К тому же они и без того едва ли в состоянии предпринять какие-либо действия на Балтийском море», — пояснил научный сотрудник Института политики безопасности в Кильском университете Себастьян Брунс.



Для бундесвера это означает одно: Берлин «должен инвестировать» в Военно-морские силы Германии, констатирует автор статьи. ВМС ФРГ уже заказало пять корветов. Предполагаемые расходы составят €2,4 млрд. Кроме того, недавно был заключён договор на строительство двух новых подводных лодок, стоимость которых, согласно Министерству обороны Германии, пока неизвестна.



«Многоцелевые боевые корабли, подразделения противоминной обороны, танкеры, вертолёты также входят в список намеченных покупок. Более того, планируется потратить около трёх миллиардов евро на четыре новых фрегата. Ведь и на другой стороне Балтийского моря военно-морской флот по-прежнему востребован», — отмечает журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Ульрике Шеффер.