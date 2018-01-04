NZZ: устрашение России обернулось для Канады пиар-баталиями сразу на двух фронтах

«Противостояние с Россией» военнослужащих Канады в составе батальона НАТО в Латвии пока сводится в основном к борьбе с пропагандой, пишет Neue Zürcher Zeitung. Канадским солдатам, однако, приходится иметь дело не только с «российскими троллями». Они также стараются заручиться поддержкой у себя на Родине, поскольку «устрашение Москвы» — занятие не из дешёвых, отмечает автор статьи Никлаус Нусплигер.

Военнослужащим Канады в составе многонационального батальона НАТО в Латвии приходится «сражаться и на пиар-фронте», пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Подразделения канадской армии размещены на военной базе вблизи латвийского города Адажи «для устрашения Москвы». Впрочем, их «противостояние с Россией» пока сводится в основном к борьбе с пропагандой, уточняет автор статьи Никлаус Нусплигер.

Как установили военные эксперты по вопросам коммуникации, в «контролируемом Россией освещении событий», связанных с нахождением войск Североатлантического альянса в Латвии, доминируют две «тематические сюжетные линии».

«С одной стороны, сообщения внушают, что присутствие солдат НАТО в Латвии якобы повышает угрозу начала войны. С другой, всё чаще появляются материалы, согласно которым миссия Североатлантического альянса — не что иное, как расточительство, а страдают от него пенсионеры или система образования», — поясняет журналист Neue Zürcher Zeitung.



В начале прошлого года бундесвер, возглавив командование многонационального батальона НАТО в Литве, «стал целью агрессивной атаки фейками, в ходе которой немецких солдат обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней». После же прибытия канадцев в Латвию и вовсе появилась «гнусная пропагандистская статья», в которой были опубликованы фотографии осуждённого за убийство командира в женской одежде. «В ней также утверждалось, что все канадские солдаты — гомосексуалисты и посмешище, с военной точки зрения», — напоминает Никлаус Нусплигер.



С тех пор канадские военнослужащие проявляют осторожность, продолжает автор статьи. В течение первых пяти месяцев солдаты имели право проводить своё свободное время исключительно в Адажи. Лишь недавно были разрешены поездки в Ригу. И это притом что канадцам приходится выполнять целый ряд «жёстких условий», поскольку для командования «важно любой ценой избежать негативных заголовков в СМИ о пьяных военнослужащих», отмечает журналист швейцарской газеты.



Впрочем, канадским солдатам приходится иметь дело не только с «российскими троллями». Они также вынуждены прилагать усилия, чтобы заручиться длительной поддержкой у себя на Родине, подчёркивает автор статьи.



«Этим летом много шума (в Канаде. — ИноТВ) наделал один из репортажей общественно-правового телевидения, согласно которому этнические русские среди местного населения совершенно не скрывают того, что не рады присутствию канадских войск. Кроме того, эта военная операция не из дешёвых, и к 2020 году обойдётся налогоплательщикам в 500 миллионов канадских долларов», — вносит ясность журналист швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Никлаус Нусплигер.