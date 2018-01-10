1+1: Украина уличила Россию в «мести» за биометрический контроль

Украинские пограничники заявляют, что после того, как Украина ввела биометрический контроль для россиян, российские пограничники начали без объяснения причин не пропускать на свою территорию граждан Украины. Как сообщает «1+1», по словам первого заместителя Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка, в ответ на такие «провокационные действия» украинская сторона усиливает пункты пропуска техникой и личным составом.

Российские пограничники начали без объяснений и документальных подтверждений не пропускать на свою территорию граждан Украины. Как передаёт «1+1», таких случаев стало больше после 1 января, когда Украина ввела биометрический контроль во время пересечения границы для россиян и граждан ещё 70 стран*.

«Как мы и ожидали, во время праздничных дней произошли провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств без составления соответствующих документов и объяснения причины», — рассказал журналистам первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

Как отмечает телеканал, украинская сторона ожидает «увеличения количества провокаций», поэтому пункты пропуска усилили техникой и личным составом.