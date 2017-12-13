Rzeczpospolita: большая ошибка сваливать на Россию все проблемы в отношениях между Польшей и Украиной

В ухудшении отношений между Варшавой и Киевом нельзя всё сваливать на Россию, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Анджей Ломановский. Это было бы большой ошибкой. Ответственность за это лежит на обеих сторонах. Польские политики делают резкие заявления в адрес украинских соседей. Бывший глава правительства Польши ни разу не посетила Киев, а Порошенко обходит стороной Варшаву. Тем не менее, полагает журналист, раз обе страны — вечные соседи, то они просто обречены на поиски хоть какого-то компромисса.

Польша и Украина: соседи навсегда. Главы Польши и Украины, два одиноких государства, снова стараются найти какой-то компромисс, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Анджей Ломановский.

Президент Дуда едет на Украину, чтобы опять попытаться смягчить кризис, нарастающий между обеими странами. Это его третья попытка, две предыдущие были неудачными. «Часть экспертов указывает, что Президентский дворец «иначе расставляет акценты» в сотрудничестве с Украиной, чем правительство, а это даёт надежду, что отношения между нашими странами не испортятся окончательно», — рассказывает автор. Действительно глава польского государства хотел бы прежде всего разговаривать с Петром Порошенко о проблемах безопасности в контексте ситуации на Восточной Украине. «То есть о необъявленной, но наиболее реальной войне, продолжающейся на протяжении трёх лет между Украиной и Россией», — добавляет он. Единственный элемент так называемой исторической политики — это посещение «третьей Катыни», то есть кладбища польских офицеров, убитых в лесу под Харьковом.

В следующем году Польша станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а это должно увеличить её возможности влияния на развитие в регионе. Президент Дуда не пойдёт, конечно же, на первую линию фронта, но встретится в Харькове с членами миссии как ОБСЕ, так и ООН. Без сомнения, чтобы сориентироваться, как выглядит ситуация в зоне войны и что Польша сможет сделать, когда уже займёт место в наиболее эксклюзивной политической структуре мира, рассказывает он.

Ни сроки визита, ни его темы не были секретом — и это, наверное, должно объясняться последним террористическим покушением во Львове на польский туристический автобус. Поблизости повреждённой машины были найдены части от гранатомёта. Перед этим таким же оружием воспользовались на Западной Украине в марте, когда было обстреляно польское консульство в Луцке. В октябре украинский министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал, что исполнители этого нападения, а также нескольких других, в том числе на синагоги, были пойманы. Однако не сказано, что это была единственная подобная группа, действующая на Украине, объясняет он.

Независимо от реальных проблем с безопасностью на Украине и коррупцией власти есть одна такая страна на Земле, которую сильно нервирует польско-украинское сотрудничество. Речь идёт о России. «Москва уже тяжело пережила в 2015 году присутствие Литвы в Совете Безопасности. А дипломатические возможности Варшавы на международной арене значительно больше, чем у Вильнюса, — хотя бы теоретически», — подчёркивает Ломановский. «И этого опасается Москва. К тому же не является секретом, что польско-украинское сотрудничество в военной области и оборонной промышленности развивается очень хорошо», — добавляет он.

«Большой ошибкой, однако, было бы сваливать на Россию все проблемы в польско-украинских отношениях. Мы не нуждаемся в чужих интригах и посредниках, чтобы вызвать внушительный скандал между Варшавой и Киевом. Тем более что на Висле всё чаще звучит вопрос о том, следует ли вообще помогать Украине», — уверяет он. Последним задал его глава политического кабинета МИД Ян Парыс и сам себе на него ответил: Польша может прожить без независимой Украины. Тем самым он подверг сомнению доминирующую уже несколько десятилетий аксиому польской внешней политики. Однако ранее её подвергла сомнению бывшая глава польского правительства Беата Шидло, которая в течение двух лет ни разу не посетила Киев — столицу соседа, который ведёт войну, подчёркивает он.

Можно, однако, только порадоваться, что Ян Парыс хотел напугать ту часть украинских политиков, которые в свою очередь, говоря об отношениях с Польшей, утверждают: а что ещё остаётся им делать, кроме как поддерживать Украину?

Похожую позицию представляет сам президент Порошенко, хотя и по другим причинам. Он уже два года обходит Варшаву, ища поддержки в западных столицах. Это, однако, результат нашего расхождения с основами политики ЕС. Потому что Украина ищет сильных союзников. Хотя она сама в течение последнего полугода рассорилась почти со всеми соседями: Польшей, Венгрией, Румынией, а в последнее время даже с Белоруссией.

«Но как обычно бывает между соседями: поругались, а потом помирились (…) Наши страны связывает настолько динамический союз, что нелегко его испортить», — успокаивает всех польский посол в Киеве Ян Пекло.