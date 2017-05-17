N24: Путину нужен дееспособный Трамп, которого нет

В России на хаос в Вашингтоне реагируют по-разному, сообщает немецкий телеканал N24. Националисты радуются ослаблению противника, однако Кремль скорее раздосадован происходящим. Путину нужен дееспособный Трамп, но американский президент сам поставил себе подножку и заставляет Москву беспокоиться из-за возможности импульсивных действий США во внешней политике.

Обратимся к Кристофу Ваннеру в Москве. Кристоф, с какими чувствами в Москве следят за этим хаосом в Вашингтоне? Там этому скорее рады, потому что противник или по меньшей мере соперник таким образом ослабляется, или там сейчас обеспокоены?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент N24: Дискуссии противоречивы. Во всяком случае есть часть населения, причём значительная, — пусть даже это интернет-блогеры, националисты и ультранационалисты, — которая, конечно же, радуется, когда американцы, грубо говоря, сами себя раскалывают. На это смотрят с определённым удовлетворением. И кроме того, слово «Россия» при этом на данный момент является центральным в США. Некоторых это наполняет своего рода гордостью — так сказать, за то, что именно они заставляют США спотыкаться.

Однако это только одна часть населения. Намного более значительная часть, а именно Кремль, как мне кажется, следит за этими событиями, происходящими в США, с досадой, удивлением и, как я думаю, отнюдь не с удовлетворением. Потому что для Владимира Путина, на мой взгляд, крайне важно найти такой образ действий в обращении с американцами, при котором обе стороны смогут что-то предпринять и выбраться из той низины, из того «ледникового периода», в котором сейчас пребывают двусторонние отношения Вашингтона и Москвы.

Путин, по моему мнению, хочет видеть дееспособного Трампа, который потом, в долгосрочной перспективе, поддержит его в том, чтобы избавиться от санкций, которые Запад ввёл в отношении России из-за украинского кризиса. Путину нужен способный действовать Трамп, но он его не получает, потому что американский президент, можно сказать, сам себе поставил подножку. И теперь Путин в этой афёре подоспел на сторону Трампа — контрпродуктивно это или нет, этот вопрос пока остаётся открытым — и говорит, что может предоставить конгрессу США протокольную запись разговора между Трампом и Лавровым, если Белый дом того пожелает. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал Путин.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: В Соединённых Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения против президента США. Сегодня я говорил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и должен был сделать ему замечание, потому что он не поделился этими секретами со мной и российскими спецслужбами. Если США сочтут это необходимым, мы готовы предоставить сенату и конгрессу запись разговора между Лавровым и Трампом. Но только если американская администрация этого захочет.

КРИСТОФ ВАННЕР: В Кремле также беспокоятся о том, что раненный, подстреленный Трамп может слишком бурно отреагировать во внешней политике и попытаться вернуть себе ту почву, которую он потерял во внутриполитическом отношении, действуя где-нибудь за рубежом — например, с помощью нового удара по Сирии или импульсивных действий в отношении Северной Кореи. Всё это вещи, которых в России, несомненно, не хотят.

Спасибо за этот комментарий, Кристоф.

Дата выхода в эфир 17 мая 2017 года.