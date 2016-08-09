Глава NADA потребовала отстранить сборную России от зимних Игр в Корее

Исполнительный директор Антидопингового агентства Германии (NADA) Андреа Готцманн потребовала отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Süddeutsche Zeitung. Свою позицию она аргументировала тем, что допинговый скандал в первую очередь разгорелся вокруг тех российских спортсменов, которые выступали на Олимпийских играх в Сочи.

Национальные антидопинговые агентства Германии и Австрии высказались за отстранение сборной России от участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung.

Допинговый скандал с Россией «коснулся в первую очередь зимней Олимпиады, – отметила исполнительный директор Антидопингового агентства ФРГ (NADA) Андреа Готцманн. – Поэтому наше требование – отстранить российских атлетов от участия в следующих Олимпийских играх – по-прежнему остается в силе».

Готцманн напомнила, что ранее NADA добивалось отстранения российских атлетов от Олимпиады в Рио. Она также подчеркнула, что теперь «требование об исключении [сборной России] должно выйти на первый план».

Фото: Reuters