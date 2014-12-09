После Сочи МОК запретил «обижать» спортсменов по половому признаку

Международный олимпийский комитет внес в Олимпийскую хартию запрет на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, сообщает Le Monde. По мнению журналиста газеты, это решение стало результатом многочисленных протестов, начавшихся после принятия в России ряда законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Международный олимпийский комитет 8 декабря в ходе своей внеочередной 127-й сессии принял решение о включении в Олимпийскую хартию запрета на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, сообщает Le Monde.



По мнению обозревателя издания, это событие стало победой для целого ряда общественных организаций, которые выступали за гарантированную защиту прав гомосексуалистов еще с тех пор, как «в России перед февральскими Олимпийскими играми в Сочи был принят ряд антигейских законов».

Полемику в основном вызывала формулировка указанного в Олимпийской хартии основополагающего принципа олимпизма №6, который ранее гласил, что «любая форма дискриминации в отношении страны или лица - расового, религиозного, политического или иного характера, или по признаку пола - несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению», пишет автор статьи. Президент МОК Томас Бах в прошлом неоднократно заявлял, что под словами «иного характера» подразумевается в том числе и сексуальная ориентация. Теперь же запрет на дискриминацию по данному признаку был добавлен в этот принцип открытым текстом.

Первые шаги к своему решению МОК сделал еще в сентябре, когда в адрес кандидатов на организацию Олимпийских игр 2022 года – сейчас ими являются Пекин и Алмата – было выслано письмо за подписью спортивного директора Комитета Кристофа Дюби с отдельным требованием не допускать какой-либо дискриминации, отмечается в материале. Особенно подобное условие относится к Казахстану, правительство которого регулярно критикуют различные НКО за нарушения прав человека. Так, власти страны, «отменившие в 1998 году советский закон о запрете на содомию», готовятся принять новый семейный кодекс, и отдельные активисты настаивают на том, чтобы при его составлении законодательные органы «брали пример с российских законов о запрете на “пропаганду” гомосексуализма».

Фото: VALERY HACHE / AFP