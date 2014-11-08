Главный ЛГБТ-журнал назвал Путина «человеком года» Журнал Advocate поместил на обложку своего итогового в 2014 году выпуска фотографию Владимира Путина и назвал его «человеком года». Однако такого титула российский президент удостоился не за достижения в области защиты прав геев, а наоборот, за то, что в России к гомосексуалистам относятся с все большей нетерпимостью, пишет издание. 8 ноября 2014 Advocate.com

Advocate.com: Балет и медведи ставят Россию на «гей-пьедестал» Россия - одна из самых «гейских» стран на планете, поскольку там много «сексуальных медведей», а ее «национальный вид спорта» - балет. По крайней мере, так утверждают авторы комедийного ролика, обзор которого опубликовало известное американское издание Advocate.com. 31 января 2014 Advocate.com

В NBC хотят призвать Путина к ответу за «антигейский» закон Во время Олимпиады NBC собирается посвятить часть эфирного времени обсуждению закона о запрете на гомосексуальную пропаганду. Ведущий телеканала Боб Костас заметил при этом, что предпочел бы задавать вопросы лично президенту Путину. Но дискуссию в случае чего проведут и без него, сообщает Advocate.com. 9 января 2014 Advocate.com

Испания защитит российских сирот от геев и лесбиянок Правительство Испании намерено подписать с Россией соглашение, согласно которому усыновлять российских детей смогут только пары традиционной ориентации. Как напоминает Advocate.com, подобный документ уже был подписан между РФ и Италией. 2 января 2014 Advocate.com

Advocate.com назвал Путина гомофобом года Владимир Путин идет первым в списке «13 худших людей года» по версии сайта Advocate.com из-за серии законов, которые были приняты в 2013 году против гомосексуалистов. По информации издания, российское ЛГБТ-сообщество ждут новые потрясения: парламент может принять закон, по которому детей смогут забирать у родителей нетрадиционной сексуальной ориентации. 15 декабря 2013 Advocate.com

Сигурни Уивер: Путин становится настоящим диктатором Голливудская звезда Сигурни Уивер считает Путина настоящим диктатором. Об этом актриса заявила на презентации DVD фильма «Молитвы за Бобби», посвященного положению геев в обществе. Уивер раскритиковала политику властей в отношении секс-меньшинств в России и призвала мировую общественность поддержать их на Олимпиаде в Сочи, сообщает Advocate.com. 19 октября 2013 Advocate.com