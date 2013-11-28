Пушкин не всегда писал цензурно, и это дорогого стоит

Член совета директоров издательства «Слово» Григорий Ерицян заявил, что ему на 25 лет принадлежат исключительные права «первого публикатора» на личную переписку Александра Пушкина «без купюр». Эти письма были изданы по сохранившемуся трехтомнику, который вышел в свет еще до революции по специальному распоряжению Императорской академии наук.
Российский издатель Григорий Ерицян (член совета директоров издательства «Слово») заявил о том, что ему принадлежат исключительные права на публикацию писем Александра Пушкина, содержащих нецензурную лексику, сообщает «Интерфакс».
В издательстве вышло 11-томное подарочное собрание сочинений Пушкина, куда включены «смелые» произведения автора без купюр. Ерицян подчеркнул, что, выпустив письма Пушкина немалым тиражом (300 экземпляров), он первым «ввел их в гражданский оборот», поэтому решил, что может заявить о своих правах первого публикатора.
Право первого публикатора произведений принадлежит не издательству, а частному лицу, и в будущем будет передаваться по наследству. Срок его действия составляет 25 лет. Если же какие-либо издательства решат опубликовать «стихи без купюр», Ерицян будет судиться с нарушителями.
Всего известно о существовании 66 личных писем поэта, в некоторых из которых присутствует ненормативная лексика. Впервые читатели ознакомились с любопытным материалом в сентябре нынешнего года.
Напомним, что издательство «Слово» опубликовало письма великого поэта благодаря сохранившемуся экземпляру переписки поэта в трех томах, который был издан в 1906-1911 годах по специальному распоряжению Императорской академии наук. Письма издали в двух вариантах: один с купюрами, второй – с орфографией и пунктуацией оригинала, с использованием нецензурных выражений.
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