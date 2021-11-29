Минздрав Франции объявил о восьми возможных случаях штамма «омикрон» в стране

Министерство здравоохранения Франции объявило об обнаружении восьми предполагаемых случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу французского Минздрава.

«Восемь возможных случаев выявлено на территории страны», — сказано в заявлении, обнародованном на сайте ведомства.

Уточняется, что, скорее всего, заболели граждане, совершавшие поездки в страны юга Африки за последние две недели.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что учёные в течение двух-трёх недель соберут всю необходимую информацию о новом штамме коронавируса «омикрон».