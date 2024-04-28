Кирби: согласие ХАМАС отпустить заложников позволит избежать операции в Рафахе
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Об этом информирует ABC News.
Ему задали вопрос, грозит ли начало израильской стороной военной операции в Рафахе срывом возможных договорённостей по прекращению огня на Ближнем Востоке.
«Если у нас получится заключить сделку, это подарит нам шесть недель мира. Это также позволит избежать боестолкновений в Рафахе», — сказал Кирби.
Он также выразил надежду, что после шести недель временного перемирия получится выработать какое-то долгосрочное решение.
Представители ХАМАС пока не отвергли условия предложенной им сделки по освобождению заложников и всё ещё рассматривают её, добавил Кирби.
Ранее движение ХАМАС опубликовало видео с обращением двух израильских заложников.
В американской администрации заявляли, что ХАМАС необходимо освободить уязвимую категорию заложников для подвижек в переговорном процессе.