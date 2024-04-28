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Кирби: согласие ХАМАС отпустить заложников позволит избежать операции в Рафахе

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Согласие движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников позволит избежать проведения Израилем масштабной операции в Рафахе, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Кирби: согласие ХАМАС отпустить заложников позволит избежать операции в Рафахе
  • AP
  • © Leo Correa

Об этом информирует ABC News.

Ему задали вопрос, грозит ли начало израильской стороной военной операции в Рафахе срывом возможных договорённостей по прекращению огня на Ближнем Востоке.

«Если у нас получится заключить сделку, это подарит нам шесть недель мира. Это также позволит избежать боестолкновений в Рафахе», — сказал Кирби.

Он также выразил надежду, что после шести недель временного перемирия получится выработать какое-то долгосрочное решение.

Представители ХАМАС пока не отвергли условия предложенной им сделки по освобождению заложников и всё ещё рассматривают её, добавил Кирби.

Ранее движение ХАМАС опубликовало видео с обращением двух израильских заложников.

В американской администрации заявляли, что ХАМАС необходимо освободить уязвимую категорию заложников для подвижек в переговорном процессе.

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