Штурмовики Су-25 «Грач» прикрывают бойцов ВС России на Авдеевском направлении

Штурмовики Су-25 «Грач» с неба прикрывают российских бойцов, которые продвигаются на Авдеевском направлении.

Как сообщает военкор RT Саргон Хадая, в данный момент ВС России освобождают несколько сёл к северу от Авдеевки и прорывают оборону ВСУ.

По его словам, здесь Украина часто применяет БПЛА, но при этом испытывает дефицит боеприпасов и средств ПВО.

27 апреля военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с Авдеевского направления американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, предназначенную, среди прочего, для эвакуации Abrams.