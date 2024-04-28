AP: суд в Мурманской области арестовал на два месяца журналиста Карелина
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Об этом пишет Associated Press.
Как сообщили ранее в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы, продюсер новостной службы информационного агентства Reuters Константин Габов был арестован по статье об участии в экстремистском сообществе.
Как передаёт РИА Новости, Габов и Карелин отвергли обвинения, по которым их будут содержать под стражей минимум два месяца до начала судебного процесса.
Уточняется, что Карелин, у которого есть гражданство Израиля, был задержан вечером 26 апреля в Мурманской области.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.