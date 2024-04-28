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AP: суд в Мурманской области арестовал на два месяца журналиста Карелина

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Суд в Мурманской области арестовал на два месяца журналиста Сергея Карелина, обвиняемого в подготовке материалов для YouTube-канала «Фонда борьбы с коррупцией»*.
AP: суд в Мурманской области арестовал на два месяца журналиста Карелина
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Associated Press.

Как сообщили ранее в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы, продюсер новостной службы информационного агентства Reuters Константин Габов был арестован по статье об участии в экстремистском сообществе.

Как передаёт РИА Новости, Габов и Карелин отвергли обвинения, по которым их будут содержать под стражей минимум два месяца до начала судебного процесса.

Уточняется, что Карелин, у которого есть гражданство Израиля, был задержан вечером 26 апреля в Мурманской области.

*  Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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