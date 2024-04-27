Басманный суд арестовал продюсера агентства Reuters Габова

Продюсер новостной службы информационного агентства Reuters Константин Габов арестован по статье об участии в экстремистском сообществе.

Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении обвиняемого Габова Константина Васильевича», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Габов принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «Навальный LIVE».

Габов заключён под стражу на срок до 27 июня.

В 2021 году RT рассказывал, что продакшн-команда «Навальный LIVE» ведёт эфиры из трёх студий — в Тбилиси, Берлине и Вильнюсе.