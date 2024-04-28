В информационном центре правительства Тюменской области заявили, что напряжённая паводковая ситуация в тюменском Абатском районе сохранится до 15 мая.

«Напряжённая паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая», — говорится в сообщении центра в Telegram.

Уточняется, что такой прогноз дал губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, даже при снижении на 30—40 см на отдельных участках вода всё равно будет выше уровня дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на всех ключевых точках сразу.