RT в Telegram
Подпишись

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на всех ключевых точках сразу

Короткая ссылка
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на всех ключевых точках сразу, заявил губернатор региона Александр Моор.
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на всех ключевых точках сразу
  • РИА Новости

«Уровень воды в реке Ишим, как и прогнозировали гидрологи, снова вырос. Причём на всех ключевых точках сразу... В Абатском... дует юго-западный ветер, который формирует волну. Это создаёт очень большую нагрузку на наши насыпи и дамбы», — сообщил он.

При этом в реке Тобол власти региона пока не фиксируют резкого повышения уровня воды — у села Упорово уровень воды составляет 708 см.

Ранее в Тюменской области ввели ограничение для проезда транзитных грузовиков в Курганскую область. Временный запрет действует на двух участках трассы «Иртыш».

Также сообщалось, что в Тюменской области эвакуационные мероприятия в связи с весенним паводком затронули более 1,5 тыс. жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить