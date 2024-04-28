Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на всех ключевых точках сразу, заявил губернатор региона Александр Моор.

«Уровень воды в реке Ишим, как и прогнозировали гидрологи, снова вырос. Причём на всех ключевых точках сразу... В Абатском... дует юго-западный ветер, который формирует волну. Это создаёт очень большую нагрузку на наши насыпи и дамбы», — сообщил он.

При этом в реке Тобол власти региона пока не фиксируют резкого повышения уровня воды — у села Упорово уровень воды составляет 708 см.

Ранее в Тюменской области ввели ограничение для проезда транзитных грузовиков в Курганскую область. Временный запрет действует на двух участках трассы «Иртыш».

Также сообщалось, что в Тюменской области эвакуационные мероприятия в связи с весенним паводком затронули более 1,5 тыс. жителей.