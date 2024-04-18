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В Тюменской области ограничили движение большегрузов в Курган из-за паводков

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На территории Тюменской области ввели ограничение для проезда транзитных грузовиков в Курганскую область. Временный запрет действует на двух участках трассы «Иртыш».
В Тюменской области ограничили движение большегрузов в Курган из-за паводков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на «Уралуправтодор».

«Причина — сложная паводковая обстановка в Курганской области. Ограничение будет действовать до 20:00 18 апреля», — уточнили в ведомстве.

Временный запрет действует на участке трассы «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Ишиму: с 479-го по 584-й километр, в Бердюжском и Ишимском районах.

То же касается участка трассы «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Тюмени: с 99-го по 189-й километр, в Тюменском и Исетском районах.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области эвакуационные мероприятия в связи с весенним паводком затронули более 1,5 тыс. жителей.

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