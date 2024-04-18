В Тюменской области ограничили движение большегрузов в Курган из-за паводков
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на «Уралуправтодор».
«Причина — сложная паводковая обстановка в Курганской области. Ограничение будет действовать до 20:00 18 апреля», — уточнили в ведомстве.
Временный запрет действует на участке трассы «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Ишиму: с 479-го по 584-й километр, в Бердюжском и Ишимском районах.
То же касается участка трассы «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Тюмени: с 99-го по 189-й километр, в Тюменском и Исетском районах.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области эвакуационные мероприятия в связи с весенним паводком затронули более 1,5 тыс. жителей.