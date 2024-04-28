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ВСУ нанесли удар по посёлку в Херсонской области

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Два человека погибли в посёлке Днепряны Херсонской области в результате миномётного удара ВСУ.
ВСУ нанесли удар по посёлку в Херсонской области
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом заявил глава правительства российского региона Андрей Алексеенко в своём Telegram.

«Очередная, к сожалению, ставшая уже обыденностью трагедия сегодня произошла в Днепрянах. Около двух часов назад украинские нацисты нанесли по ним удар из миномётов. Двое местных жителей погибли на месте», — написал он.

Вместе с этим он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что власти региона помогут в связи с данной трагедией.

Ранее ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму под Донецком во время службы.

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