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ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму под Донецком во время службы

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ВС Украины нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в посёлке Александровка во время праздничной службы, есть погибшая.
ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму под Донецком во время службы
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал житель посёлка Владимир, обстрел начался возле школы, а потом ВСУ целились по храму.

«Женщина — директор кладбища... вот погибла, шла домой бидоны забирать, за водой, милостью Божией молимся, чтобы Господь даровал мир на нашей земле», — сказал он.

По словам главы городской администрации Донецка Алексея Кулемзина, машина скорой помощи, которая выехала на место происшествия, не смогла добраться из-за атаки БПЛА украинских войск. Фельдшер получил ранение.

26 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что спасатели обнаружили тело погибшего мирного жителя при разборе завалов многоэтажного дома в Токмаке Запорожской области, который обстреляли ВСУ.

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