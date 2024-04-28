МО: ВС Сирии атаковали бронетехнику террористов в пригородах Алеппо и Идлиба

ВС Сирии атаковали бронетехнику террористов в пригородах Алеппо, Идлиба и Латакии.

Об этом сообщает Минобороны Сирии.

Как передаёт РИА Новости, в рамках задач по противодействию террористическим атакам подразделения ВС Сирии, действующие в сельских пригородах Алеппо и Идлиба, взаимодействуя с российскими силами, с помощью БПЛА нанесли удар по нескольким автомобилям и бронетехнике террористических организаций. Они были полностью уничтожены, а находившиеся в них террористы — убиты и ранены.

Также армейское подразделение в пригороде Латакии уничтожило дроны, с помощью которых террористы пытались атаковать деревни и города.

26 апреля заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс.