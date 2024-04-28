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Над территориями четырёх регионов: в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 17 украинских БПЛА за ночь

МО: за ночь над территориями четырёх регионов уничтожено 17 украинских БПЛА

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Сергей Гусаров
Дежурные средства ПВО в ночь на 28 апреля перехватили и уничтожили в общей сложности 17 украинских беспилотников. Как заявили в Минобороны России, девять БПЛА было обезврежено над территорией Брянской области, ещё три — над Курской областью. Над Калужской областью сбито три аппарата, ещё два — над Белгородской областью.
Над территориями четырёх регионов: в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 17 украинских БПЛА за ночь
  • © Vladimir Baranov/Globallook Press
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  • 28 апреля 2024

    В Авдеевке к настоящему времени обезврежены десятки тысяч боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

    «В Авдеевке ежедневно обезвреживают сотни боеприпасов. По состоянию на сегодняшний день можно смело сказать о том, что их количество насчитывает десятки тысяч. И процесс в черте города продолжается», — сказал собеседник агентства.

    Отмечается, что в процессе этой работы встречаются боеприпасы советского производства, а также стран НАТО.

    «Много натовских боеприпасов старых, ощущение, что весь неликвид западного производства складировали именно в Авдеевке», — цитирует собеседника ТАСС.

  • Военнослужащие российской группировки войск «Центр» поразили более 370 целей ВСУ, среди которых станции радиоэлектронной борьбы, более 30 пунктов временной дислокации и около 100 позиций полевой артиллерии. Об этом заявил глава пресс-центра объединения Александр Савчук.

  • Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал в соцсети X на публикацию посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса по поводу Крымского моста. Дипломат ранее опубликовал коллаж с намёком на готовящийся удар по Крымскому мосту.

    Полянский, в свою очередь, выразил уверенность, что посол пожалеет о своих высказываниях.

    «Сейчас они лают как оголтелые, но потом, когда наступит судный день, будут жалко скулить, а любые подобные ошибки станут поводом для сожалений», — заявил Полянский.

  • В подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры, заявили в местной военной администрации.

  • Пресс-служба Минобороны России опубликовала кадры боевой работы расчётов РСЗО «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.

  • Российские войска также нанесли удар по цели в городе Шостка Сумской области Украины, заявили в подполье.

    «Вот буквально только что прилетело в Шостку Сумской области. Привет работникам химической промышленности, снаряжавшим ракеты для «Града». Прилёт в 3 км хорошо чувствовался», — сказал РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев.

  • В николаевском подполье заявили, что ВС России нанесли удары по судостроительному заводу.

    «Николаевцы сообщают, что взрывы видны в направлении завода имени 61 коммунара, где, по сведениям сопротивления, жили и тренировались морпехи. Также там происходила сборка водных дронов», — цитирует РИА Новости координатора подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, взрыв с повторной детонацией произошёл в стороне речного порта Николаева.

    Ещё один удар зафиксирован в яхт-клубе, где, по данным подполья, проживали более двух десятков англоязычных иностранных наёмников.

  • В ночь на 28 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 17 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ.

    В министерстве заявили о перехвате и об уничтожении девяти беспилотников над территорией Брянской области. Ещё три обезврежено над Курской областью и три — над Калужской областью. Два БПЛА уничтожено над Белгородской областью.

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