Над территориями четырёх регионов: в Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении 17 украинских БПЛА за ночь

МО: за ночь над территориями четырёх регионов уничтожено 17 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 28 апреля перехватили и уничтожили в общей сложности 17 украинских беспилотников. Как заявили в Минобороны России, девять БПЛА было обезврежено над территорией Брянской области, ещё три — над Курской областью. Над Калужской областью сбито три аппарата, ещё два — над Белгородской областью.

© Vladimir Baranov/Globallook Press