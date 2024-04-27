«Динамика хорошая»: Путин спрогнозировал рост ВВП России более чем на 3% в 2024 году
- РИА Новости
- © Гавриил Григоров
За первые два месяца 2024 года экономика России выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Достигнутое значение оказалось выше, чем ожидали в правительстве и Центральном банке, заявил в субботу, 27 апреля, президент страны Владимир Путин.
«Здесь, безусловно, сказался и так называемый календарный фактор, а именно високосный год, дополнительные рабочие дни. Но даже если этот фактор вычистить, убрать, динамика всё равно хорошая», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
В частности, российский лидер отметил рост индустриальной активности. По его словам, в январе объём промышленного производства увеличился на 4,6%, а в феврале — на 8,5%. Причём обрабатывающие отрасли за это время прибавили 7,5 и 13,5% соответственно.
«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы её развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», — добавил Путин.
Накануне об улучшении экономической ситуации заявили и в Центробанке. По данным регулятора, после небольшого замедления в конце 2023 года уровень активности в стране снова начал уверенно расти, причём быстрее прогнозов.
«Потребительская активность остаётся высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса», — говорится в пресс-релизе Банка России.
Впрочем, как полагают специалисты регулятора, уже с II квартала экономика начнёт переходить к более сбалансированным темпам роста и по итогам всего текущего года прибавит 2,5—3,5%. Примечательно, что ещё в феврале ЦБ придерживался более сдержанной оценки и ожидал увеличения ВВП в 2024-м лишь на 1—2%.
Ранее свои прогнозы относительно перспектив российской экономики улучшили эксперты Минэкономразвития РФ и Международного валютного фонда. Как полагают в МЭР, по итогам 2024-го ВВП страны увеличится на 2,8%, а не на 2,3%, как предполагалось прежде. В свою очередь, аналитики МВФ прогнозируют рост показателя на 3,2% вместо ожидавшихся изначально 2,6%.
«Есть несколько факторов устойчивости экономики России... Во-первых, объёмы экспорта нефти остаются стабильными. Во-вторых, мы видим значительное усиление корпоративных инвестиций, в том числе со стороны госпредприятий. В-третьих, мы также видим очень устойчивое частное потребление, поддерживающее рост (экономики. — RT). И наконец, мы отмечаем влияние госрасходов, хотя здесь наблюдается гораздо большее увеличение трат на безопасность, нежели общих трат», — объясняла замглавы исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс.
По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, уверенный рост сегодня наблюдается в большинстве отраслей экономики. Помимо промышленности, речь идёт о строительстве, торговле, общепите, транспорте и туризме. Кроме того, повышается и общий уровень благосостояния граждан, добавил министр.
«В 2024 году денежные доходы (россиян. — RT) увеличатся на 5,3% в реальном выражении и на 12,3% в номинальном выражении. Основной фактор роста доходов — это заработные платы. Ожидаем рост на 6,5% в реальном выражении. Безработица сохранится на уровне не выше 3%», — рассказал Решетников на совещании правительства 23 апреля. В субботу, 27 апреля, Минэк опубликовал свежие данные, согласно которым уровень безработицы в РФ упал до нового исторического минимума — 2,7%.
- Глава Минэкономразвития Максим Решетников
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Как подчеркнул глава Минэкономразвития, в своих прогнозах ведомство учитывает и сохраняющиеся риски для экономики, включая санкционное давление Запада. Тем не менее даже в условиях внешних ограничений в ближайшие несколько лет объём ВВП страны продолжит расти темпами более 2% в год, полагают в министерстве.
«Новые пакеты санкций уже никак не воспринимаются»
Напомним, после начала СВО западные страны стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических санкциях против России. По информации специализированной базы данных Castellum.AI, в отношении Москвы сейчас действует уже почти 20,8 тыс. различных ограничений (свыше 18 тыс. из них были введены с 22 февраля 2022-го). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых.
Рестрикции затронули многие сферы экономики, в частности энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. Кроме того, была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.
В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальное снижение составило лишь 1,2% и оказалось даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и в кризисных 2015-м (2%) и 2009-м (7,8%), говорится в материалах МВФ.
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- © Celal Gunes / Anadolu Agency
Более того, ещё в середине 2022 года экономисты фонда предполагали, что в 2023-м ВВП России продолжит сокращаться и упадёт на 3,5%. Впрочем, эти ожидания тоже не оправдались: экономика страны не только вернулась на траекторию роста, но и сумела полностью отыграть все санкционные потери, прибавив сразу 3,6%.
«Сегодня мы видим рост деловой активности в промышленности, подкрепляемый высокой загрузкой производственных мощностей и последующим увеличением объёмов производства. Помимо этого, сохраняется стабильная положительная динамика в повышении объёмов розничных продаж», — рассказала RT аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
По её словам, позитивные тенденции в экономике отчасти связаны с высокими расходами бюджета и увеличением инвестиций на фоне активного импортозамещения. Похожую точку зрения в разговоре с RT высказал экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
«Ключевые факторы экономического роста — это уход крупного западного бизнеса из страны и освоение освободившихся ниш российским капиталом, уверенное развитие малого и среднего бизнеса, а также очень комфортные цены на наши экспортные товары. Заметный вклад в рост ВВП уже вносят новые отрасли, цифровизация услуг», — добавил специалист.
По его мнению, последствия введённых санкций имеют «долгоиграющий эффект». Тем не менее даже на фоне сохраняющегося давления Россия «чувствует себя очень устойчиво», подчеркнул эксперт.
«Вполне очевидно, что новые пакеты санкций, о которых нам продолжают объявлять, уже никак не воспринимаются ни населением, ни рынком. В то же время сами западные страны несут убытки из-за потери нашего рынка сбыта и прекращения сотрудничества с российскими поставщиками», — заключил Лобода.