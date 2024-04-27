«Динамика хорошая»: Путин спрогнозировал рост ВВП России более чем на 3% в 2024 году

В 2024 году объём ВВП России может вырасти более чем на 3%, не исключил президент страны Владимир Путин. По его словам, текущее положение дел в экономике позволяет оптимистичнее смотреть на перспективы её дальнейшего развития. Так, за последнее время свои прогнозы уже улучшили специалисты Центробанка, Минэкономразвития и Международного валютного фонда. Прежде всего эксперты отмечают высокую потребительскую активность, а также растущий объём инвестиций и государственных расходов. На этом фоне на новые пакеты западных санкций уже не реагируют ни население, ни рынок, констатируют аналитики.

За первые два месяца 2024 года экономика России выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Достигнутое значение оказалось выше, чем ожидали в правительстве и Центральном банке, заявил в субботу, 27 апреля, президент страны Владимир Путин.

«Здесь, безусловно, сказался и так называемый календарный фактор, а именно високосный год, дополнительные рабочие дни. Но даже если этот фактор вычистить, убрать, динамика всё равно хорошая», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

В частности, российский лидер отметил рост индустриальной активности. По его словам, в январе объём промышленного производства увеличился на 4,6%, а в феврале — на 8,5%. Причём обрабатывающие отрасли за это время прибавили 7,5 и 13,5% соответственно.

«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы её развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», — добавил Путин.

Накануне об улучшении экономической ситуации заявили и в Центробанке. По данным регулятора, после небольшого замедления в конце 2023 года уровень активности в стране снова начал уверенно расти, причём быстрее прогнозов.

«Потребительская активность остаётся высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса», — говорится в пресс-релизе Банка России.

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Впрочем, как полагают специалисты регулятора, уже с II квартала экономика начнёт переходить к более сбалансированным темпам роста и по итогам всего текущего года прибавит 2,5—3,5%. Примечательно, что ещё в феврале ЦБ придерживался более сдержанной оценки и ожидал увеличения ВВП в 2024-м лишь на 1—2%.

Ранее свои прогнозы относительно перспектив российской экономики улучшили эксперты Минэкономразвития РФ и Международного валютного фонда. Как полагают в МЭР, по итогам 2024-го ВВП страны увеличится на 2,8%, а не на 2,3%, как предполагалось прежде. В свою очередь, аналитики МВФ прогнозируют рост показателя на 3,2% вместо ожидавшихся изначально 2,6%.

«Есть несколько факторов устойчивости экономики России... Во-первых, объёмы экспорта нефти остаются стабильными. Во-вторых, мы видим значительное усиление корпоративных инвестиций, в том числе со стороны госпредприятий. В-третьих, мы также видим очень устойчивое частное потребление, поддерживающее рост (экономики. — RT). И наконец, мы отмечаем влияние госрасходов, хотя здесь наблюдается гораздо большее увеличение трат на безопасность, нежели общих трат», — объясняла замглавы исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, уверенный рост сегодня наблюдается в большинстве отраслей экономики. Помимо промышленности, речь идёт о строительстве, торговле, общепите, транспорте и туризме. Кроме того, повышается и общий уровень благосостояния граждан, добавил министр.

«В 2024 году денежные доходы (россиян. — RT) увеличатся на 5,3% в реальном выражении и на 12,3% в номинальном выражении. Основной фактор роста доходов — это заработные платы. Ожидаем рост на 6,5% в реальном выражении. Безработица сохранится на уровне не выше 3%», — рассказал Решетников на совещании правительства 23 апреля. В субботу, 27 апреля, Минэк опубликовал свежие данные, согласно которым уровень безработицы в РФ упал до нового исторического минимума — 2,7%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Как подчеркнул глава Минэкономразвития, в своих прогнозах ведомство учитывает и сохраняющиеся риски для экономики, включая санкционное давление Запада. Тем не менее даже в условиях внешних ограничений в ближайшие несколько лет объём ВВП страны продолжит расти темпами более 2% в год, полагают в министерстве.

«Новые пакеты санкций уже никак не воспринимаются»

Напомним, после начала СВО западные страны стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических санкциях против России. По информации специализированной базы данных Castellum.AI, в отношении Москвы сейчас действует уже почти 20,8 тыс. различных ограничений (свыше 18 тыс. из них были введены с 22 февраля 2022-го). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых.

Рестрикции затронули многие сферы экономики, в частности энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. Кроме того, была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальное снижение составило лишь 1,2% и оказалось даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и в кризисных 2015-м (2%) и 2009-м (7,8%), говорится в материалах МВФ.

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Более того, ещё в середине 2022 года экономисты фонда предполагали, что в 2023-м ВВП России продолжит сокращаться и упадёт на 3,5%. Впрочем, эти ожидания тоже не оправдались: экономика страны не только вернулась на траекторию роста, но и сумела полностью отыграть все санкционные потери, прибавив сразу 3,6%.

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«Сегодня мы видим рост деловой активности в промышленности, подкрепляемый высокой загрузкой производственных мощностей и последующим увеличением объёмов производства. Помимо этого, сохраняется стабильная положительная динамика в повышении объёмов розничных продаж», — рассказала RT аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По её словам, позитивные тенденции в экономике отчасти связаны с высокими расходами бюджета и увеличением инвестиций на фоне активного импортозамещения. Похожую точку зрения в разговоре с RT высказал экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Ключевые факторы экономического роста — это уход крупного западного бизнеса из страны и освоение освободившихся ниш российским капиталом, уверенное развитие малого и среднего бизнеса, а также очень комфортные цены на наши экспортные товары. Заметный вклад в рост ВВП уже вносят новые отрасли, цифровизация услуг», — добавил специалист.

По его мнению, последствия введённых санкций имеют «долгоиграющий эффект». Тем не менее даже на фоне сохраняющегося давления Россия «чувствует себя очень устойчиво», подчеркнул эксперт.