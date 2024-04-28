Автоэксперт Попов напомнил о правилах передвижения на электросамокате

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT рассказал об основных правилах передвижения на электросамокате в городе.

«Электросамокат — транспортное средство для индивидуального перемещения, вдвоём на нём ехать нельзя. Второе, основное место для передвижения, как это ни грустно, это тротуар. Если есть объекты велоинфраструктуры, то едем по ним», — сказал он.

Попов подчеркнул, что ехать по краю проезжей части можно, только если нет тротуара и объектов велоинфраструктуры.

«Третье, запрещается пересекать проезжую часть по пешеходному переходу верхом. Надо спешиваться. Четвёртое, когда интенсивное пешеходное движение, перемещение на самокате должно быть со скоростью пешехода, 3—6 км/час. Кроме того, скорость не более 25 км/час», — заключил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала об инициативах по дополнительным требованиям к электросамокатам.