МВФ: число торговых ограничений в мире за последние годы выросло в четыре раза

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что количество ограничений в международной торговле за последние годы выросло в четыре раза.

Соответствующее заявление она сделала, выступая на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

«За последние годы мы наблюдаем четырёхкратное увеличение торговых ограничений», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что анализ промышленной политики показывает, что за последние годы было принято 2,5 тыс. ограничений, из которых 70% — разрушительные, негативные для торговли меры.

Вместе с этим во время выступления она усомнилась в целесообразности торговых ограничений, которые страны вводят якобы для декарбонизации своих экономик.

Ранее представители стран ЕС установили ограничение на ввоз сельхозпродукции с Украины.