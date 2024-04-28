МВФ: число торговых ограничений в мире за последние годы выросло в четыре раза
- AFP
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Соответствующее заявление она сделала, выступая на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.
«За последние годы мы наблюдаем четырёхкратное увеличение торговых ограничений», — цитирует её ТАСС.
Она отметила, что анализ промышленной политики показывает, что за последние годы было принято 2,5 тыс. ограничений, из которых 70% — разрушительные, негативные для торговли меры.
Вместе с этим во время выступления она усомнилась в целесообразности торговых ограничений, которые страны вводят якобы для декарбонизации своих экономик.
Ранее представители стран ЕС установили ограничение на ввоз сельхозпродукции с Украины.