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Представители стран ЕС установили ограничение на ввоз сельхозпродукции с Украины

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Представители стран — членов Европейского союза и депутаты Европарламента предварительно согласовали решение о продлении беспошлинного ввоза сельхозтоваров Украины до 5 июня 2025 года.
Представители стран ЕС установили ограничение на ввоз сельхозпродукции с Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Европарламент.

Как сказано в документе, в рамках усиления мер защиты фермеров Европы предусмотрен инструмент «экстренного торможения» для особо чувствительной продукции — мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы и мёда.

Отмечается, что инструмент приостановки беспошлинного режима для украинской продукции будет работать, если её количество превысит средние показатели за период со второго полугодия 2021 года до 2023 года.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на замминистра торговли Украины Тараса Качку писало, что в Киеве готовы принять ограничения на торговлю с ЕС во имя разрешения политического спора с Польшей.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз не планирует препятствовать экспорту российской сельхозпродукции в страны Глобального Юга.

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