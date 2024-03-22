Глава Еврокомиссии: ЕС не будет мешать экспорту российской сельхозпродукции
- AP
«Мы не хотим, чтобы российское зерно могло как-либо влиять на рынки ЕС, но транзит по-прежнему возможен, в том числе поставки в страны Глобального Юга и другие государства будет обеспечен», — цитирует её РИА Новости.
Глава ЕК подчеркнула, что Европа не хочет, чтобы Россия зарабатывала на европейском сельхозрынке.
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш ранее призвал страны Евросоюза усилить давление на Россию в рамках 14-го пакета санкций, запретив импорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации.