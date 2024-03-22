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Глава Еврокомиссии: ЕС не будет мешать экспорту российской сельхозпродукции

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Евросоюз не планирует препятствовать экспорту российской сельхозпродукции в страны Глобального Юга, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии: ЕС не будет мешать экспорту российской сельхозпродукции
  • AP

«Мы не хотим, чтобы российское зерно могло как-либо влиять на рынки ЕС, но транзит по-прежнему возможен, в том числе поставки в страны Глобального Юга и другие государства будет обеспечен», — цитирует её РИА Новости.

Глава ЕК подчеркнула, что Европа не хочет, чтобы Россия зарабатывала на европейском сельхозрынке.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш ранее призвал страны Евросоюза усилить давление на Россию в рамках 14-го пакета санкций, запретив импорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации.

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