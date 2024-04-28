«Серьёзный технологический сдвиг»: российский разработчик — о создании «невидимой одежды» для бойцов СВО

Для нужд российских военнослужащих в зоне СВО разработан новый антитепловизионный маскировочный костюм. Об этом в интервью RT рассказал сооснователь компании HiderX (Обнинск) Артём с позывным Крокодил. По его словам, изделие хорошо приспособлено для ношения в полевых условиях и позволяет военнослужащему пользоваться всем имеющимся вооружением. Также компания планирует разработать костюмы-хамелеоны, способные менять цвет в зависимости от окружающей среды. Собеседник RT уверен, что современный театр военных действий требует максимально широкого распространения средств антитепловизионной маскировки.

— Когда компания начала поставлять средства маскировки для бойцов в зоне СВО?

— С начала спецоперации я занимался поставкой дронов нашим бойцам на передовой и не мог не заметить фактически полное отсутствие на фронте средств маскировки от вражеских БПЛА с «теплаками» (тепловизорами. — RT).

В ноябре 2022 года совместно с партнёрами было решено разработать несколько комплектов «невидимой одежды» и развернуть производство. Перед этим мы внимательно изучили отечественный и зарубежный опыт в этой сфере, наняли команду разработчиков и технологов.

Кстати, одним из первых военкоров, который поддержал нас информационно и начал поставлять нашу продукцию на передовую, был военкор RT Андрей Филатов. Его деятельность имела большое значение для превращения HiderX в одного из флагманов российской индустрии антитепловизионной одежды.

Основным изделием HiderX является плащ-«невидимка» массой около 300 г. Это удобное средство маскировки военнослужащего, в том числе полноценно экипированного. Плащ можно сложить и переносить в подсумке и рюкзаке. О нашей разработке как о новом средстве обмана ВСУ несколько раз писали западные СМИ.

Плащ-«невидимка» от компании HiderX

© HiderX

С марта текущего года компания начала поставлять в войска другое, более совершенное изделие — костюм-«невидимку». Он хорошо адаптирован под бойцов, которым требуется сохранять высокую мобильность. Общий вес комплекта составляет примерно 400 г. Также HiderX выпускает антитепловизионные плащ-палатки, тенты, полотна на технику и полевые позиции. С нашими образцами уже знакомы в Минобороны РФ.

— Можно ли утверждать, что российская промышленность поставляет в войска эффективные средства маскировки?

— До начала СВО вопросом, как защитить военнослужащих от обнаружения «теплаками», почти никто не занимался. Причём за рубежом была иная ситуация. Наибольших успехов, на мой взгляд, добилась израильская компания Fibrotex. Её продукция поставляется спецназовцам ЦАХАЛ, военным США и других западных стран. Каждая технология Fibrotex Inc. — результат многомиллионных инвестиций.

HiderX, как и другие российские компании, не имеет доступа к таким масштабным ресурсам. Тем не менее промышленность РФ способна производить качественные и относительно недорогие изделия, скрывающие тепловую сигнатуру.

— За счёт чего достигается антитепловизионная маскировка?

— Есть два основных подхода к созданию «невидимой одежды». Первый предполагает удержание тепла, исходящего от человеческого тела. Для этого нужны многослойные и довольно тяжёлые маскхалаты. Зачастую они крайне неудобны даже при не слишком интенсивных движениях и забирают у военнослужащего очень много сил, особенно в тёплую погоду. Помимо этого, такие костюмы приходится периодически обрабатывать специальными аэрозолями, чтобы сохранить их антитепловизионные свойства.

Второй подход основан на экранировании, то есть отражении света от тактической одежды. Для этого на неё наносится специальное покрытие. Большое значение имеет и состав материалов, из которых она изготовлена.

По моему глубокому убеждению, намного перспективнее развивать технологии экранирования. Таким образом мы получаем возможность создавать изделия с небольшой массой. Почему это настолько важно? Снаряжение бойца, идущего на боевую задачу, как правило, весит порядка 40 кг. В такой ситуации имеют значение каждые 300, 400 и 500 г.

Перед запуском производства инженерный коллектив HiderX пришёл к выводу, что «невидимая одежда» непременно должна быть лёгкой, неприхотливой в эксплуатации и, разумеется, водонепроницаемой.

— Получается, всем этим требованиям ваша продукция соответствует?

— Конечно. Например, мы совсем недавно завершили работу над новым маскировочным костюмом. Он состоит из куртки, штанов, балаклавы, лент, которыми нужно обмотать оружие, чехлов на ремень и на тактический рюкзак объёмом до 110 л. Костюм хорошо приспособлен для носки в полевых условиях, позволяет военнослужащему пользоваться всем имеющимся вооружением и вступать при необходимости в огневой контакт.

Высокими антитепловизионными свойствами обладают полотна HiderX, которые необходимы для сокрытия полевых позиций, автотранспорта и техники. Хотя маскировка автомобилей, бронемашин и тем более танка — очень непростая задача. Военнослужащие могут весьма эффективно скрыть их в неподвижном положении, но в движении, скажу честно, технику очень трудно защитить от обнаружения.

У машин с запущенным двигателем мощная тепловая сигнатура. В настоящее время HiderX работает над созданием средств, которые помогут снизить вероятность обнаружения военной техники и транспорта. Рассчитываем, что до конца года представим военным это новое решение.

— Вы упомянули про трудности сокрытия техники. Получается, что спрятать человека намного проще. Можно ли сделать бойца по-настоящему невидимым?

— Строго говоря, достичь полной невидимости человека невозможно. Тем не менее современные средства маскировки действительно способны значительно сократить вероятность обнаружения военнослужащего. Особенно если он тщательно замаскировался сам и замаскировал своё вооружение. В таком случае его силуэт как бы сольётся с окружающей средой.

Однако не стоит забывать, что эффективная маскировка априори предполагает высокий уровень тактической подготовки самого пользователя. Военнослужащему необходимо овладеть мастерством применения одежды-«невидимки».

Скажу больше — в идеале особой методике передвижения и применения вооружения в антитепловизионном костюме необходимо обучать новобранцев ещё до отправки в зону СВО. Чтобы запустить этот процесс, в ближайшее время HiderX передаст в учебные центры Минобороны РФ несколько образцов нашей продукции.

Обучение крайне необходимо, потому что противник научился анализировать картинку, которую он видит в тепловизоре. Грамотный наблюдатель способен обнаруживать неестественные предметы, по которым тут же могут отработать снайперы, автоматчики, пулемётчики или гранатомётчики.

— Насколько широко сейчас востребованы антитепловизионные средства в войсках? Кому они реально нужны, а кому нет?

— СВО отчётливо показала, насколько серьёзный технологический сдвиг произошёл в средствах разведки и обнаружения — по крайней мере, на дистанции в несколько километров. В дневное время суток на ЛБС (линии боевого соприкосновения) практически невозможно сконцентрировать то, что принято называть ударным кулаком.

В связи с этим значительная часть боевых действий, ротация личного состава, подвоз боеприпасов, эвакуация, минирование и разминирование осуществляются в сумерки и ночью.

Маскировочное изделие от компании HiderX

© HiderX

Тёмное время суток — это в среднем 12 часов. Всё это время артиллеристам, штурмовикам, снайперам, разведчикам, расчётам дронов, сапёрам, медикам желательно находиться в средствах антитепловизионной маскировки.

Красноречивой иллюстрацией того, насколько эффективно могут использоваться «теплаки» опытными военнослужащими, являются кадры, которые регулярно выкладываются в Telegram-канале «Архангел спецназа». Там лучше всего показана профессиональная работа по живой силе, наивно полагающей, что ночью можно пренебрегать маскировкой.

Анализ текущих тенденций позволяет сделать вывод, что боевые действия уже невозможны без разнообразных ПНВ (приборов ночного видения) и «теплаков». Причём такое оборудование непременно будет совершенствоваться, что априори является вызовом для нас — разработчиков маскировочных изделий.

— Готова ли российская промышленность принять этот вызов?

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— Если говорить о HiderX, то мы планируем разработать костюмы-хамелеоны, способные менять цвет в зависимости от окружающей среды. Однако такой проект требует масштабных исследований и экспериментов с новыми материалами. Без кооперации с научными институтами здесь не обойтись.

Хочу отметить, что многие актуальные вопросы обеспечения армии — и не только средствами маскировки — будут достаточно быстро решены с увеличением инструментов поддержки со стороны государства и аффилированных с ним корпораций.

СВО отчётливо показала, что значимым источником инноваций могут быть инженеры-энтузиасты и небольшие инжиниринговые предприятия, напрямую работающие с военнослужащими. Поэтому справедливо, что они должны получать больше ресурсов для НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), экспериментов, испытаний и производства.