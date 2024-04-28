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Боррель: европейцы не пойдут умирать за Донбасс

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейцы не пойдут умирать за Донбасс.
Боррель: европейцы не пойдут умирать за Донбасс
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

«Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы избежать того, чтобы украинцы на протяжении долгого времени умирали за Донбасс», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Европа должна продолжать поддерживать Украину. При этом он отметил, что прекрасно знает о том, что «люди спрашивают, как долго ещё придётся тратить деньги» на Украину. 

Ранее Европейская комиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму в размере €1,5 млрд в рамках пакета финансовой помощи на €50 млрд.

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