Боррель: европейцы не пойдут умирать за Донбасс
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Соответствующее заявление он сделал во время выступления на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.
«Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы избежать того, чтобы украинцы на протяжении долгого времени умирали за Донбасс», — цитирует его ТАСС.
По его словам, Европа должна продолжать поддерживать Украину. При этом он отметил, что прекрасно знает о том, что «люди спрашивают, как долго ещё придётся тратить деньги» на Украину.
Ранее Европейская комиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму в размере €1,5 млрд в рамках пакета финансовой помощи на €50 млрд.