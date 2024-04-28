Боррель: европейцы не пойдут умирать за Донбасс

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейцы не пойдут умирать за Донбасс.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

«Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы избежать того, чтобы украинцы на протяжении долгого времени умирали за Донбасс», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Европа должна продолжать поддерживать Украину. При этом он отметил, что прекрасно знает о том, что «люди спрашивают, как долго ещё придётся тратить деньги» на Украину.

Ранее Европейская комиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму в размере €1,5 млрд в рамках пакета финансовой помощи на €50 млрд.