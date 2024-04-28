Задержанному студенту МГУ нужно покинуть Россию в течение трёх дней
Задержанному украинскому студенту МГУ сократили срок пребывания в России
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, то, что Гулько С.В. выдали уведомление о сокращении ему срока пребывания в России и необходимости выехать из страны в течение трёх дней, не препятствует назначению ему «справедливого наказания» за совершённое правонарушение.
Ранее стало известно, что студента МГУ с Украины арестовали в Москве за попытку сбора средств на нужды ВСУ и за размещение информации националистического характера.