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Задержанному студенту МГУ нужно покинуть Россию в течение трёх дней

Задержанному украинскому студенту МГУ сократили срок пребывания в России

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Студент МГУ с Украины, арестованный за попытки собрать деньги для украинской армии, получил уведомление о необходимости выехать из России в течение трёх дней.
Задержанному студенту МГУ нужно покинуть Россию в течение трёх дней
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, то, что Гулько С.В. выдали уведомление о сокращении ему срока пребывания в России и необходимости выехать из страны в течение трёх дней, не препятствует назначению ему «справедливого наказания» за совершённое правонарушение.

Ранее стало известно, что студента МГУ с Украины арестовали в Москве за попытку сбора средств на нужды ВСУ и за размещение информации националистического характера.

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