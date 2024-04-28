В Москве арестовали студента МГУ за сбор денег для украинской армии

Студента МГУ с Украины арестовали в Москве за попытку сбора средств на нужды ВСУ и за размещение информации националистического характера.

«Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины... размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег для нужд Вооружённых сил Украины», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Студента арестовали на 12 суток за нарушение ст. 20.3.1 КоАП. Отмечается, что у него есть действующий паспорт гражданина Украины, однако заявление на получение российского гражданства молодой человек не подавал.

В марте студента МГУ имени Ломоносова арестовали на десять суток за проукраинский лозунг, содержащийся в названии сети Wi-Fi. Кроме того, полиция конфисковала у него роутер.