Студента МГУ арестовали за проукраинский лозунг в названии сети Wi-Fi

Студента МГУ им. Ломоносова арестовали на десять суток за проукраинский лозунг, содержащийся в названии сети Wi-Fi.

Согласно информации из базы данных Никулинского районного суда, парень назвал свою сеть пропагандистским лозунгом украинских националистов. Уточняется, что к Wi-Fi мог подключиться неограниченный круг лиц.

Суд признал студента виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики и назначил административный арест на десять суток. Кроме того, полиция конфисковала у него роутер.

Ранее суд во Владимирской области приговорил уроженца одной из центральноазиатских республик к девяти годам лишения свободы за содействие террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.