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Во Владимирской области иностранец осуждён на девять лет за помощь террористам

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Суд во Владимирской области приговорил уроженца одной из центральноазиатских республик к девяти годам лишения свободы за содействие террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
Во Владимирской области иностранец осуждён на девять лет за помощь террористам
  • РИА Новости

«Фигурант признан виновным в инкриминируемом преступлении с назначением наказания в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием двух лет и шести месяцев в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы управления ФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина 1998 года рождения связался по интернету с членом организации, который принимал участие в террористической деятельности на территории Сирии. Позднее фигурант дела решил финансово поддержать террористов и перевёл деньги по присланным ему финансовым реквизитам.

В конце декабря силовики задержали в Екатеринбурге четырёх иностранцев, причастных к финансированию террористической организации.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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